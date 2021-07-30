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ICTV Ранок 30.07.2021 01:00
30.07.2021 01:00
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Гороскоп на 30 липня 2021 року: що пророкують зірки


Гороскоп на сьогодні, 30 липня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 30 липня для Овна

гороскоп для овнівНепростий день для Овнів. Зірки попереджають про ймовірні конфлікти з начальством або партнерами. Несподівана звістка має всі шанси змінити твої плани. Вкрай небажане фізичне перенапруження та ризиковані заходи.

 

Гороскоп на 30 липня для Тельця

гороскоп для тельців30 липня у Тельців імовірні емоційні покупки, про які потім можна пошкодувати. Уникай марної трати грошей. Вечір бажано провести в колі друзів або домашніх.

 

 

Гороскоп на 30 липня для Близнюків

гороскоп для близнюківСприятливий день для Близнюків. Ти зможеш легко розширити коло спілкування та відновити старі зв’язки. Не виключено, що це позитивно вплине на твій фінансовий стан у майбутньому. Не рекомендується споживання м’ясної їжі і алкоголю.

 

Гороскоп на 30 липня для Рака

гороскоп для раківДень бажано присвятити домашнім справам. Так ти зможеш навести лад не лише в будинку або на дачній ділянці, а й у своїй голові.

 

Гороскоп на 30 липня для Лев

гороскоп для левівНебезпечний день для представників цього знаку. 30 липня тобі знадобляться твердість та вміння протистояти спокусам. Зустрічі та підписання важливих документів краще перенести на інший день. Уникай важкої фізичної роботи.

 

Гороскоп на 30 липня для Діви

гороскоп для діви Період добре підходить для подорожей і нових захоплень. Імовірно, що одне з них може перерости у щось більше, ніж просто приємне спілкування.

 

 

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Гороскоп на 30 липня для Терезів

гороскоп для терезів Суперечливий день для Терезів 30 липня несе як позитивні, так і негативні тенденції. Прибуток, який ти отримаєш сьогодні, дуже швидко поглинуть непередбачені витрати.

 

Гороскоп на 30 липня для Скорпіона

гороскоп для скоріонівСьогодні Скорпіони можуть отримати несподівану звістку. Вірогідні випадкові знайомства, які можуть виявитися судьбоносними. Є шанс завести нових друзів і знайти своє кохання.

 

 

Гороскоп на 30 липня для Стрільця

гороскоп для стрільців Комунікабельність і щирий інтерес до людей допоможуть Стрільцю відшукати джерела додаткового заробітку. Але до цього доведеться докласти чимаоло зусиль, тож головне не лінуватися.

Гороскоп на 30 липня для Козерога

гороскоп для козерогівКозерогам 30 липня зірки пророкують нове захоплення або легкий флірт. А от відновлювати старі зв’язки сьогодні не слід, це може призвести до катастрофи в особистому житті.

 

Гороскоп на 30 липня для Водолія

гороскоп для водоліївРомантичні стосунки з близькою людиною у Водолія складуться гармонійно. Ви будете спокійні, щасливі і задоволені один одним. Ввечері ймовірна звістка, яка може змінити твої плани.

 

Гороскоп на 30 липня для Риб

гороскоп для рибНе засмучуйтеся, якщо день видасться непростим. Зовсім скоро ти побачиш результати своїх трудів. Тобі необхідний відпочинок.

Нагадаємо, раніше ми публікували модний гороскоп на літо 2021. 

Фото: Pexels

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Теги: гороскоп
30.07.2021 01:00



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