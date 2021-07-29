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ICTV Ранок 29.07.2021 20:20
29.07.2021 20:20
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Одеса, сонце та обійми. Аліна Гросу поділилася світлинами з коханим


Співачка Аліна Гросу показала, як відпочиває в Одесі.

У своєму інстаграмі опублікувала фото з новим обранцем Романом Полянським.

Фото закоханих уже зібрали понад 50 тисяч вподобань.

Також по темі: Аліна Гросу про найдорожчий кліп, перший шлюб та "маленьку бджілку" — інтерв'ю | 33 за 3 Аліна Гросу засвітила вагітний живіт Аліна Гросу шокувала занадто відвертим фото

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Марго Роббі.

Фото: alina_grosu

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Теги: інстаграм зірок, Аліна Гросу, зірки, шоу-біз
29.07.2021 20:20



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