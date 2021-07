Підбори 30 сантиметрів! Лук Леді Гаги вразив мережу

Епатажна американська співачка Леді Гага знову вразила фанатів цікавим образом.

Мережу облетіли знімки зі знаменитістю у стильній чорній сукні та на височенних підборах.

Незвичне взуття значно додало мініатюрній співачці зросту.

Сама Леді Гага – 155 сантиметрів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про поради дієтолога Мей Маск.

Фото: ladygaga

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.