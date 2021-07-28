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ICTV Ранок 28.07.2021 20:09
28.07.2021 20:09
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Підбори 30 сантиметрів! Лук Леді Гаги вразив мережу


Епатажна американська співачка Леді Гага знову вразила фанатів цікавим образом.

Мережу облетіли знімки зі знаменитістю у стильній чорній сукні та на височенних підборах.

Незвичне взуття значно додало мініатюрній співачці зросту.

Сама Леді Гага – 155 сантиметрів.

Також по темі: Епатажне відео. Леді Гага подражнила фанатів в Instagram Мадонна і Леді Гага: як поп-королеви борються за трон Леді Гага придбала детектор привидів за 50 тисяч доларів

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про поради дієтолога Мей Маск.

Фото: ladygaga

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Леді Гага, шоу-біз
28.07.2021 20:09



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