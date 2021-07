Сигнали Заходу для України. Як пройшла Конференція з питань реформ

Днями у Литві завершилась дводенна міжнародна конференція присвячена питанням реформ в Україні.

Така зустріч проходить вже вчетверте і є своєрідним майданчиком для дискусій, оцінок, критики, рекомендацій та, зрештою, підтримки.

За словами прем’єр-міністерки Литви Інґріди Шимонте, вона також відкриває шлях до того, щоб одного дня України таки стала членом ЄС.

Звісно, поки це лише приємні слова.

Для того, аби вони стали реальністю, потрібно дуже багато працювати і виконати чимало «домашніх завдань», які нам задають європейці.

Політолог Володимир Фесенко розповів, що була дуже позитивна дискусія про реформи.

За його словами, нам є про що звітувати і що демонструвати:

Тому критика теж була. І на думку експерта, вона є необхідною.

Чимало уваги на Конференції у Вільнюсі приділили можливості вступу України до НАТО.

Звісно, що цей процес дуже тривалий і для початку наша держава має отримати так званий ПДЧ – План дій щодо членства в НАТО.

Більше того, підтримку отримала ініціатива «План сумісності НАТО», розроблена незалежними українськими організаціями.

Підтримали членство України в ЄС та НАТО також країни так званої співдружності «Люблінський трикутник», до якої окрім України входять Литва та Польща.

І навіть підписали відповідний меморандум.

Та зрештою, не слід очікувати, що все буде розвиватись так гладко і солодко як на словах. Ложки дьогтю на конференції також не бракувало.

Володимир Фесенко розповів, що представник НАТО пан Аппатурай доволі чітко висловив ситуацію з “політичним рішенням” — конкретною позицією тієї самої Німеччини, Франції, деяких інших європейських країн НАТО, які не хочуть сваритися з Росією.

Україна отримала свою оцінку і від Сполучених Штатів.

Через відеозв’язок до президента Зеленського звернувся голова Держдепу Ентоні Блінкен і чітко дав зрозуміти, що Вашингтон чудово пам’ятає усі дані нами обіцянки.

Політолог Володимир Фесенко каже:

Йдеться, зокрема, про 5 ключових реформ, які на думку американської влади Україні слід реалізувати в першу чергу.

Детальніше про це дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України

