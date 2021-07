Гороскоп на 28 липня 2021 року: астрологічний прогноз на день

Гороскоп на сьогодні, 28 липня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Несприятливий день, який може призвести до труднощів у особистому житті і ускладненнь у спілкуванні з друзями та родичами. Підготуйтеся до різких змін настрою, трансформації стосунків із партнерами, підступів суперників. Зірки рекомендують не приймати кардинальних рішень: будь-які ваші дії можуть обернутися проти вас.

Сьогодні важливо сконцентруватися на головних, пріоритетних напрямках діяльності, проникнути у суть речей, втілити задумане в реальність. Ви зможете об’єднати в собі бажання оновлення та тверезий, розсудливий погляд на свої можливості. Можливий несподіваний конфлікт, але він швидко вирішиться на вашу користь, якщо ви позбудетеся від ілюзій і упередженості.

Доля посилає вам чергове випробування на міцність характеру. Несуттєві деталі та дрібні непорозуміння можуть збити вас з головних, пріоритетних напрямків діяльності. Тверезий, розсудливий погляд на свої можливості і великодушність по відношенню до людей навколо допоможуть зломити негативні тенденції дня. Постарайтеся позбутися від упереджених поглядів і суб’єктивних оцінок.

Ймовірно, вам доведеться перенести всю свою увагу на домашні проблеми. Можливий несподіваний конфлікт, але він швидко вирішиться на вашу користь, якщо ви позбудетеся від ілюзій. Вам доведеться контролювати свої витрати. Попереду додаткові матеріальні витрати, так що краще до них підготуватися заздалегідь.

Зірки рекомендують не приймати сьогодні ніяких кардинальних рішень і не займатися справами, які вимагають відповідальності і колективних дій: не виключено, що хтось спробує чинити вам перешкоди. У будь-якій справі керуйтеся політикою батога і пряника. Проблеми в особистих стосунках можуть змусити прийняти жорстке рішення.

Несприятливий день, що несе різкі зміни настрою, трансформацію стосунків з партнерами, підступи суперників або таємних недоброзичливців. Зірки не виключають появи на вашому шляху серйозних перешкод, особливо якщо нові задуми відносяться до розряду ризикованих. У справах покладайтеся на інтуїцію: поради друзів або втручання партнера може завести в глухий кут.

Початок дня сприятливий для колективних дій, спільних заходів. У стосунках із партнерами і при укладанні комерційних угод не втрачайте почуття реальності: вірогідні обман або фінансові втрати. У другій половині дня не поспішайте з новими любовними перемогами. Сьогодні сексуальні контакти вимагають крайньої обережності!

Несприятливий день, який може призвести до конфліктів і непорозуміннь. Вас чекають жорстокі сутички із зовнішнім світом. Як ніколи раніше, вам потрібно проявити терпіння і витримку, не допускаючи жорстокості і озлоблення, що ще більше завадить вам. Але не варто грунтуватися тільки на холодному розрахунку у своїх вчинках та рішеннях. У другій половині дня всі конфлікти згладяться, але ви все одно будете відчувати внутрішню напругу і небезпеку.

Тверезий, розсудливий погляд на свої можливості, щирість і великодушність допоможуть досягти успіху в осіб протилежної статі. Хороший день для спілкування з друзями, сімейних стосунків, сексуальних контактів.

Зірки не виключають появи на вашому шляху серйозних перешкод, особливо якщо нові задуми відносяться до розряду ризикованих. Не рекомендується займатися побутовими проблемами, вдаватися до переїдання або захоплюватися спиртними напоями.

День трансформацій. Зміни, які відбудуться у вашому житті, можуть мати як позитивне, так і негативне забарвлення, тому у всіх справах звертайтеся до здорового глузду і практичного підходу до дійсності. Будьте обачні сьогодні, як ніколи.

День символізує пробудження сил природи, підвищення енергетичного потенціалу. День сприятливий для судових розглядів, оформлення документів, організації приватного бізнесу. Ймовірна допомога і підтримка з боку покровителів і партнерів. Сплеск емоцій і дратівливість можуть викликати у вас бажання образити кого-небудь поруч. Не можна відстоювати свої погляди будь-якими засобами.

