Король самоіронії. Олександр Педан спародіював танець Влада Ями

Український телеведучий Олександр Педан вкотре потішив фанатів пародією.
Цього разу шоумен відзняв іронічне відео на танець Влада Ями.
Ролик Педан розмістив у своєму інстаграмі.
Пародію вже переглянули понад 200 тисяч разів.
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Фото: pedanos
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27.07.2021 19:40
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