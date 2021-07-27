Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 27.07.2021 19:40
27.07.2021 19:40
Поділитися

Король самоіронії. Олександр Педан спародіював танець Влада Ями


Український телеведучий Олександр Педан вкотре потішив фанатів пародією. 

Цього разу шоумен відзняв іронічне відео на танець Влада Ями.

Ролик Педан розмістив у своєму інстаграмі.

Пародію вже переглянули понад 200 тисяч разів.

Також по темі: Педан відверто про роботу на телебаченні, дітей та власні комплекси – інтерв’ю | 33 за 3 Олександр Педан виклав оголене фото в Інстаграм [ФОТО] Знову відпочиває? Леся Нікітюк похизувалася знімками з Чорногорії

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети дієти Еліни Світоліної.

Фото: pedanos

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, зірки, Олександр Педан, шоу-біз
27.07.2021 19:40



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send