Король самоіронії. Олександр Педан спародіював танець Влада Ями

Український телеведучий Олександр Педан вкотре потішив фанатів пародією.

Цього разу шоумен відзняв іронічне відео на танець Влада Ями.

Ролик Педан розмістив у своєму інстаграмі.

Пародію вже переглянули понад 200 тисяч разів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети дієти Еліни Світоліної.

Фото: pedanos

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.