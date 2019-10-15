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ICTV / Ранок / Українські зірки розкрили свої секрети краси / 15.10.2019 19:15
15.10.2019 19:15
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Українські зірки розкрили свої секрети краси

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Пліткують, що всі свої гонорари зірки тратять на те, щоби бути красивими. Чутки чутками, а от як воно насправді, журналіст Ранку у Великому Місті Мирослава Мандзюк спитала в них самих.

Секрети краси зірок

Монро, травесті-діва: Я користуюся кремами, роблю маски, скраби, ін’єкції краси.

Олег Серафим, учасник гурту Rumberos: Виручають підручні штуки, всякі патчі.

Амадор Лопес, учасник гурту Rumberos: Час від часу я ходжу до косметолога, роблю чистки. Ввечері лягаю спати з маскою. Чому б ні?

Надія Матвєєва, телеведуча: Суміш натуральних олій із ефірними я іноді використовую замість крему. Це такий домашній догляд, але водночас і професійний.

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Австралійська супермодель Міранда Керр хоч і може собі дозволити, але  не купує дорогі маски, а робить їх самотужки… з огірка. Серед українських зірок теж є любителі домашніх овочевих масочок.

Павло Зібров, співак: Розрізали огірок і поклали собі на обличчі, можна навіть сіллю присипати, можна з’їсти половинку, а половинкою розтерти личко. Із буряком те ж саме, і з капустою. Ефект колосальний!

Унікальний секрет молодості

Селебретіз одноголосно кажуть, що існує унікальний засіб для збереження молодості, який можуть дозволити собі абсолютно всі: і зірки і прості смертні. І він безкоштовний!

Олег Серафим, учасник гурту Rumberos: Насправді це здоровий сон, його не замінять ніякі патчі, ніякі масочки, просто здоровий сон.

Надія Матвєєва, телеведуча: Це регулярний сон, який має починатися десь о 10 годині вечора.

Дядя Жора, ноумен: Більше спати, менше працювати.

Постійний грим та виснажливі гастролі неабияк псують зіркові личка. Хтось справді вдається до ін’єкцій та дорогих салонних процедур, а хтось обмежується домашнім доглядом. Головне ж ефект, а не вартість.

Нагадаємо, раніше ми публікували секрети краси Кім Кардашян.

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Теги: зірки, Плітки, секрети краси
15.10.2019 19:15
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