День працівників торгівлі: найкращі привітання з професійним святом

З Днем працівників торгівлі вітаємо вас! Бажаємо високих обсягів продажів, відмінних можливостей, якісної продукції і нових проектів. Нехай ваші клієнти будуть розуміючими, а доходи радують!
Привітання з Днем працівників торгівлі українською мовою у прозі та віршах.
Традиційно в останню неділю липня в Україні відзначають День працівника торгівлі. Цьогоріч це професійне свято припадає на 25 липня.
Сьогодні варто привітати продавців, касирів, менеджерів із продажу, а також усіх, хто має відношення до торгівлі.
Привітання з Днем працівників торгівлі
День працівників торгівлі: привітання у прозі
Шановні працівники торгівельного обслуговування!
Щиро вітаємо Вас з професійним святом – Днем працівників торгівлі!
З нагоди професійного свята дозвольте Вам побажати впевненості у кращому майбутньому, здоров’я і життєвої наснаги, благополуччя і достатку, родинного тепла, посмішок покупців, економічної стабільності та процвітання.
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Всі ви — від продавця, кухаря, менеджера — до генерального директора, керівника великого торгового комплексу чимало здійснюєте для формування економічного потенціалу України, налагодження та ефективного функціонування сучасної системи торгівлі, створення і процвітання ваших закладів в умовах ринкової економіки. Хоч фінансова криза і дещо загальмувала розвиток вітчизняної торгівлі, у більшості випадків вдалося зберегти мережу сучасних магазинів, закладів ресторанного господарства, відкрити нові підприємства і тим самим підвищити рівень обслуговування населення. Торгівля була і є дзеркалом економіки, а тому на вас покладені відповідальні, серйозні завдання з поліпшення економічного благополуччя кожної родини. Бажаю вам міцного здоров ‘я, добробуту в сім’ях, вдячності від покупців за відмінне обслуговування. Хай з кожним днем зміцнюється престиж обраної вами професії, хай успіх та щастя будуть вашими супутниками назавжди.Також по темі: Оригінальні привітання з ювілеєм: вірші, проза та листівки Оригінальні та щирі: привітання з Днем народження колезі жінці у віршах Гарні слова про сестру, які змусять її усміхнутися
Вітаю з Днем працівників торгівлі і хочу побажати ніколи не опинятися у неприємних ситуаціях, займатися важливими справами для блага та користі товариства, легко знаходити спільну мову з оточуючими, всім серцем прагнути до своїх мрій і постійно досягати нових висот успіху.
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Сьогодні ми відзначаємо День працівника торгівлі! Помиляється той, хто вважає, що торгові працівники – це тільки продавці в магазинах, які стоять за прилавками і які відпускають товар. Це свято всіх тих, чия праця так чи інакше пов’язаний з торгівлею. Шановні працівники торгівлі! Вітаємо вас з вашим професійним святом, бажаємо процвітання вам і вашій професії!
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Шановні працівники торгівлі! Нехай ваші товари завжди продаються і купуються, нехай покупці будуть чемними і з великими гаманцями, нехай вас рідко відвідують працівники податкової служби. Щастя вам, дорогі працівники торгівлі!
День працівників торгівлі: привітання у віршах
З Днем працівників торгівлі!
Хочу я вам побажати
Сил, здоров’я та наснаги,
Кризи геть не помічати.
Щоб до кожного клієнта
Ви знаходили підхід,
Попит вище пропозиції,
Зміцнював щоб ваш дохід.
Щоб податки не душили,
Справа в гору тільки йшла.
Щастя, радості, удачі,
Щоб мільйон вам принесла.
З Днем працівника торгівлі
Я тебе поспішаю привітати,
Побажати залізної волі
І привіт великий відправити.
В житті — щастя, позитиву,
Більше радісних моментів,
Жити розкішно і красиво,
Потопаючи в компліментах!
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Є стара в світі прикмета –
Без торгівлі немає і країни,
Без неї голодна планета,
Без неї пропадемо просто ми!
Так нехай торгівля процвітає,
Нехай життя дарує нам і комфорт,
Нехай продавці турбот не знають
Не знають труднощів, негараздів!
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Вміти продавати що завгодно,
Вміти розрахувати свій дохід –
Сенс життя торговця сьогодні,
Так було сто тисяч століть.
І ця його вірність меті
У нас викликає захоплення.
Привітати сьогодні хотіли
Торговців і продавців!
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Торгівля – заняття особливе,
Торгівля – заняття важливе!
Коли народилася торгівля
Тепер нам ніхто не скаже.
Але зі святом проте
Сьогодні я вас вітаю,
Вам щастя, любові, здоров’я
І в житті успіхів бажаю!
Короткі смс привітання з Днем працівників торгівлі
Нехай товарів буде хороших багато
І нехай буде всім вам робота як свято!
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Вітаю з професійним святом – Днем працівника торгівлі. Бажаю вам успіху в справах, удачі у всіх починання і стрімкого просування по кар’єрних сходах.
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У професійне свято працівників торгівлі бажаю вам ввічливих і привітних покупців, зростання доходів і найголовніше – міцного здоров’я, завжди гарного настрою.
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Нагадаємо, раніше ми публікували оригінальні привітання з Днем народження.
Фото: Unsplash