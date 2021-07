День працівників торгівлі: найкращі привітання з професійним святом

Привітання з Днем працівників торгівлі українською мовою у прозі та віршах.

Традиційно в останню неділю липня в Україні відзначають День працівника торгівлі. Цьогоріч це професійне свято припадає на 25 липня.

Сьогодні варто привітати продавців, касирів, менеджерів із продажу, а також усіх, хто має відношення до торгівлі.

Шановні працівники торгівельного обслуговування!

Щиро вітаємо Вас з професійним святом – Днем працівників торгівлі!

З нагоди професійного свята дозвольте Вам побажати впевненості у кращому майбутньому, здоров’я і життєвої наснаги, благополуччя і достатку, родинного тепла, посмішок покупців, економічної стабільності та процвітання.

***

Всі ви — від продавця, кухаря, менеджера — до генерального директора, керівника великого торгового комплексу чимало здійснюєте для формування економічного потенціалу України, налагодження та ефективного функціонування сучасної системи торгівлі, створення і процвітання ваших закладів в умовах ринкової економіки. Хоч фінансова криза і дещо загальмувала розвиток вітчизняної торгівлі, у більшості випадків вдалося зберегти мережу сучасних магазинів, закладів ресторанного господарства, відкрити нові підприємства і тим самим підвищити рівень обслуговування населення. Торгівля була і є дзеркалом економіки, а тому на вас покладені відповідальні, серйозні завдання з поліпшення економічного благополуччя кожної родини. Бажаю вам міцного здоров ‘я, добробуту в сім’ях, вдячності від покупців за відмінне обслуговування. Хай з кожним днем зміцнюється престиж обраної вами професії, хай успіх та щастя будуть вашими супутниками назавжди.

Вітаю з Днем працівників торгівлі і хочу побажати ніколи не опинятися у неприємних ситуаціях, займатися важливими справами для блага та користі товариства, легко знаходити спільну мову з оточуючими, всім серцем прагнути до своїх мрій і постійно досягати нових висот успіху.

***

Сьогодні ми відзначаємо День працівника торгівлі! Помиляється той, хто вважає, що торгові працівники – це тільки продавці в магазинах, які стоять за прилавками і які відпускають товар. Це свято всіх тих, чия праця так чи інакше пов’язаний з торгівлею. Шановні працівники торгівлі! Вітаємо вас з вашим професійним святом, бажаємо процвітання вам і вашій професії!

***

Шановні працівники торгівлі! Нехай ваші товари завжди продаються і купуються, нехай покупці будуть чемними і з великими гаманцями, нехай вас рідко відвідують працівники податкової служби. Щастя вам, дорогі працівники торгівлі!

З Днем працівників торгівлі!

Хочу я вам побажати

Сил, здоров’я та наснаги,

Кризи геть не помічати.

Щоб до кожного клієнта

Ви знаходили підхід,

Попит вище пропозиції,

Зміцнював щоб ваш дохід.

Щоб податки не душили,

Справа в гору тільки йшла.

Щастя, радості, удачі,

Щоб мільйон вам принесла.

З Днем працівника торгівлі

Я тебе поспішаю привітати,

Побажати залізної волі

І привіт великий відправити.

В житті — щастя, позитиву,

Більше радісних моментів,

Жити розкішно і красиво,

Потопаючи в компліментах!

***

Є стара в світі прикмета –

Без торгівлі немає і країни,

Без неї голодна планета,

Без неї пропадемо просто ми!

Так нехай торгівля процвітає,

Нехай життя дарує нам і комфорт,

Нехай продавці турбот не знають

Не знають труднощів, негараздів!

***

Вміти продавати що завгодно,

Вміти розрахувати свій дохід –

Сенс життя торговця сьогодні,

Так було сто тисяч століть.

І ця його вірність меті

У нас викликає захоплення.

Привітати сьогодні хотіли

Торговців і продавців!

***

Торгівля – заняття особливе,

Торгівля – заняття важливе!

Коли народилася торгівля

Тепер нам ніхто не скаже.

Але зі святом проте

Сьогодні я вас вітаю,

Вам щастя, любові, здоров’я

І в житті успіхів бажаю!

Нехай товарів буде хороших багато

І нехай буде всім вам робота як свято!

***

Вітаю з професійним святом – Днем працівника торгівлі. Бажаю вам успіху в справах, удачі у всіх починання і стрімкого просування по кар’єрних сходах.

***

У професійне свято працівників торгівлі бажаю вам ввічливих і привітних покупців, зростання доходів і найголовніше – міцного здоров’я, завжди гарного настрою.

***

