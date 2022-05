Гарні слова про сестру, які змусять її усміхнутися

Добірка гарних слів про сестру.

Неабияк пощастило тим, у кого є сестричка.

Це і заспокойливе, і мама, і близька подруга в одному флаконі.

Сестри завжди підтримають, щиро порадіють і поведуться на веселі авантюри, тому не дивно, що ми їх так сильно цінуємо.

Та як часто кажемо їм про це?

Ранок у Великому Місті підготував добірку слів любові для сестри, які розтоплять її серце.

Дякую за те, що не дозволяєш робити веселі дурниці наодинці, а завжди складаєш мені компанію.

***

Сестричка, ти для мене не просто рідна людина! Ти для мене близька подруга, якій я можу розповісти про свої успіхи, невдачі та поскаржитися на життєві труднощі.

***

Сестра, ти та людина, яка розуміє мене навіть тоді, коли я мовчу, сумую, хвилююсь. Дякую за те, що, незважаючи на все, ти завжди залишаєшся поруч.

Просто хотів(-ла) сказати, що ти варта найкращого, бо ти найкраща!

***

Можливо, я рідко це кажу, але знай — без тебе було б нудно, важко й зовсім не так… Люблю тебе

***

Не втрачай своєї унікальної індивідуальності, будь ласка! Її має побачити світ.

***

Лише з тобою я можу забути про щоденні клопоти й купу відповідальності, щоб дозволити собі чудити. Ти миттєво повертаєш мене в дитинство і за це, сестричко, я тобі дуже дякую!

Я вдячна Богу і своїм улюбленим батькам за те, що маю сестру. Ти моя опора й найбільша підтримка. У будь-якій ситуації — і коли мені буде погано, і коли я буду відчувати безмежне щастя — я зателефоную тобі в першу чергу. Бо лише ти можеш так вміло заспокоювати і щиро радіти за мене. Люблю тебе!

***

Сестричка, я захоплююсь тобою, тому просто вирішив(-ла) нагадати — у тебе все вдасться! Продовжуй і далі підкорювати нові вершини. А я завжди буду поруч, щоб розділити з тобою щасливі моменти й підтримати у хвилини відчаю.

Іноді ми говорили одне одному не найприємніші речі, а, бувало, що й робили не гідні вчинки. Проте навіть тоді ми залишались найріднішими людьми, а наша любов ні на краплю не меншала. Дякую тобі за терпимість до мого не завжди милого характеру і незмінно сильну сестринську близькість. Ти найкраща!

***

Я можу мати сотні друзів та знайомих, але вони ніколи не замінять тебе. Лише тобі я можу довіритися повністю, розповісти найсокровенніше й бути певною — ти збережеш все в таємниці, підтримаєш або даси чарівного пенделя, коли треба. Ти не просто сестра, ти справжня подруга, якою я дорожу більше за життя!

***

І нехай ми не щодня бачимось і зідзвонюємось лише кілька разів на тиждень, це не змінює того факту, що ти мені найближча. Я певен(-а) — які б труднощі не спіткали нас на життєвій дорозі, ми завжди матимемо той особливий сестринський зв’язок, що ладен перемогти усе зле на цьому світі.

Так багато новин назбиралось. От би зараз все-все розповісти тобі за чашечкою чаю. Сумую, сестричко.

***

Пам’ятаєш, ти колись просила погратись із твоїми ляльками? Так скучив(-ла), що навіть на це ладен(-на) піти…

Мені бракує зараз твоїх теплих обіймів, які захищають від життєвих негараздів.

***

Я скучив(-лась), і просто вирішив(-ла) нагадати своїй найкращій сестрі у світі, що люблю її.

***

Давай махнемо в дитинство? Я б з радістю ще раз вхопив(-ла) від мами за якусь нашу дурненьку витівку.

***

Сестричко, сумую за тобою і твоїми не смішними жартами. Хоча… вони все одно кращі, ніж мої.

Фото: Pexels

