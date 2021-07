Чудодійні пухнастики. Які хвороби лікують коти

Чи можуть коти лікувати хвороби.

Чудодійна сила мурчання. Думаєте, це нісенітниця?

Проте виявляється, що кішки мають великий лікувальний потенціал.

А в медицині цей процес називають фелінотерапією.

Одразу зауважимо, що кіт не замінить вам лікаря.

Пухнастик може лише запобігти розвитку деяких недуг.

Муркотіння тваринки має позитивний вплив на нервову систему.

Таким чином знижується ризик інфарктів та інсультів.

Поруч із котом людський організм виробляє більше гормону окситоцину.

Тому якщо ви засмучені або пригнічені, зверніться по допомогу до свого улюбленця.

Кіт у домі — запорука того, що рівень гормону стресу кортизолу буде триматися в нормі.

Тому ви точно не будете перейматися через дрібниці або брати щось надто близько до серця.

До того ж улюбленець підійматиме вам настрій, тому не лишатиметься часу впадати у смуток.

Кіт може муркотати з частотою від 25 до 150 Гц.

Цей діапазон вважають лікувальним для суглобів і кісток.

Окрім цього, муркотіння сприяє зменшенню набряків і загоєнню ран і пошкоджених м’язів.

Відзначають, що погладжування кота позитивно впливає на нервову систему дітей з аутизмом.

Пухнастик зможе заспокоїти малюка, а деякі проблеми, пов’язані з недугом відійдуть на другий план.

До того ж доведено, що діти, які з народження росли поряд з котами, мають міцніший імунітет.

Вони не такі вразливі до інфекційних хвороб та алергій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому варто завести кота.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.