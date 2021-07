Олімпіада у розпал пандемії. Чим може обернутися проведення змагань у Японії

Чому проведення Олімпіади 2021 може бути небезпечним.

Сьогодні офіційне відкриття тридцять других літніх Олімпійських ігор у Токіо.

Вони повинні були пройти у столиці Японії ще минулого року, однак їх перенесли через пандемію коронавірусу.

На Олімпійських іграх очікують 90 тисяч гостей: атлетів, тренерів, членів делегацій та журналістів.

Проте пандемія нікуди не зникла.

Ба більше, цілий світ під загрозою нової хвилі більш заразного штаму вірусу «Дельта».

За словами лікаря-пульмонолога Євгена Симонця, масові заходи все ж таки не бажано проводити.

Але якщо це рішення ВООЗ і Олімпійського комітету узгоджене між собою, то є надія, що будуть дотримані норми при проведенні таких великих змагань і скупченні такої великої кількості людей.

Всесвітня організація охорони здоров’я ніби заохочує до проведення заходу.

Мовляв цьогорічні ігри не про конкуренцію, а про підтримку одне одного і надію.

А от місцеве населення об’єднуватись, м’яко кажучи, не хоче.

Згідно із соціологічним опитуванням у Японії, 68% респондентів не вірять, що їх країна може провести Олімпіаду в умовах пандемії безпечно і надійно.

55% заявили, що взагалі виступають проти проведення Ігор.

І попри те, що Ігри пройдуть переважно без глядачів та вболівальників, уряд країни звинувачують у нехтуванні життями і здоров’ям громадян.

Ще з минулого року активісти влаштовують акції протесту і заявляють про недоцільність використання бюджетних грошей на розваги у час пандемії.

За офіційними даними, на будівництво або модернізацію стадіонів і арен витратили більше 7 млрд доларів.

Хоча зрештою, йдеться не лише про гроші.

Станом на вчорашній вечір, кількість нових щоденних захворювань на COVID-19 у Японії зросла до майже 5 тисяч людей.

Крім того, за офіційними даними уряду, повністю провакциновані лише 22% населення країни.

То ж Олімпійські ігри можуть закінчитись підрахунком жертв.

Інфікувалися вірусом вже і кілька десятків олімпійських атлетів.

То чому Олімпіаду не скасували?

Подробиці у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про новий штам коронавірусу “Дельта”.

Фото: Unsplash

