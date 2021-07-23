Олімпіада у розпал пандемії. Чим може обернутися проведення змагань у Японії

Чому проведення Олімпіади 2021 може бути небезпечним.
Сьогодні офіційне відкриття тридцять других літніх Олімпійських ігор у Токіо.
Вони повинні були пройти у столиці Японії ще минулого року, однак їх перенесли через пандемію коронавірусу.
На Олімпійських іграх очікують 90 тисяч гостей: атлетів, тренерів, членів делегацій та журналістів.
Проте пандемія нікуди не зникла.
Ба більше, цілий світ під загрозою нової хвилі більш заразного штаму вірусу «Дельта».
Чи безпечно проводити масштабні спортивні змагання у розпал пандемії?
За словами лікаря-пульмонолога Євгена Симонця, масові заходи все ж таки не бажано проводити.
Але якщо це рішення ВООЗ і Олімпійського комітету узгоджене між собою, то є надія, що будуть дотримані норми при проведенні таких великих змагань і скупченні такої великої кількості людей.
Всесвітня організація охорони здоров’я ніби заохочує до проведення заходу.
Мовляв цьогорічні ігри не про конкуренцію, а про підтримку одне одного і надію.
Світ як ніколи потребує святкування надії. Цього року ігри можуть бути не такими помпезними. Але тому послання надії ще важливіше. Нехай ці ігри об’єднають світ, – каже голова ВООЗ Тедрос Гебреєсус.
А от місцеве населення об’єднуватись, м’яко кажучи, не хоче.
Чому японці проти?
Згідно із соціологічним опитуванням у Японії, 68% респондентів не вірять, що їх країна може провести Олімпіаду в умовах пандемії безпечно і надійно.
55% заявили, що взагалі виступають проти проведення Ігор.
І попри те, що Ігри пройдуть переважно без глядачів та вболівальників, уряд країни звинувачують у нехтуванні життями і здоров’ям громадян.
Ще з минулого року активісти влаштовують акції протесту і заявляють про недоцільність використання бюджетних грошей на розваги у час пандемії.
За офіційними даними, на будівництво або модернізацію стадіонів і арен витратили більше 7 млрд доларів.Також по темі: Олімпіади-2021 у Токіо не буде? Чому японці вимагають скасувати змагання Жан Беленюк про політику, олімпійське золото і дівчат – інтерв’ю | 33 за 3 Росію можуть відсторонити від Олімпіади в Токіо
Хоча зрештою, йдеться не лише про гроші.
Станом на вчорашній вечір, кількість нових щоденних захворювань на COVID-19 у Японії зросла до майже 5 тисяч людей.
Крім того, за офіційними даними уряду, повністю провакциновані лише 22% населення країни.
То ж Олімпійські ігри можуть закінчитись підрахунком жертв.
Інфікувалися вірусом вже і кілька десятків олімпійських атлетів.
То чому Олімпіаду не скасували?
Подробиці у відео.
Нагадаємо, раніше ми писали про новий штам коронавірусу “Дельта”.
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