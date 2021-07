Як уповільнити сивину: причина та корисні поради

Рано чи пізно кожна людина на нашій планеті дізнається, що таке сивина не тільки в теорії, але й на практиці.

Зазвичай думають, що втрата кольору волосся стає першою ознакою старіння.

Проте сивина інколи зустрічається і у 20-річних.

Ранок у Великому Місті спробував розібратись в причинах сивини та допоможе тобі відтягнути цей процес, про що ти зможеш прочитати нижче.

Сивина — це насамперед втрата у волоссі меланіну, який відповідає за пігментацію.

Завдяки цій речовині ми народжуємось брюнетами, блондинами та рудими.

З часом у нашому волоссі меланіну стає менше — і ми сивіємо.

Це природне явище, яке притаманне людям похилого віку.

Дуже важливо знати хвороби своїх родичів, зокрема найближчих – батьків та бабусь.

Гени відіграють важливу роль у нашому житті.

Проте це не означає, що ти не можеш відтягнути початок раннього сивіння.

Менше нервів, активний спосіб життя та правильне харчування допоможуть тобі у цьому.

Не лише шкіра страждає від прямих сонячних променів, але й волосся.

Все відбувається через те, що наш волосяний покрив на голові втрачає вологу.

Від цього воно стає дуже сухим, а тому починає сивіти.

Щоб вберегти себе від такого, варто захищати голову не тільки тому, що ви можете отримати сонячний удар, а й щоб твоє волосся залишалось молодим та блискучим ще дуже довгий час.

«Легше сказати, ніж зробити», – подумаєш ти. – «Як же можна вберегти себе від стресу в сучасному світі».

Проте від правди не втечеш. Багато стресу впливає на твоє волосся і воно починає сивіти раніше.

Але не потрібно терміново змінювати стресову роботу та йти у шаолінські монахи.

Можна зайнятись йогою, медитацією, читанням або ж іншою будь-якою справою, яка тебе заспокоює.

Правильний спосіб життя все більше набирає популярності. Алкоголь, цигарки та наркотики впливають не лише на нашу шкіру та всі органи, але й пагубні для нашого волосся.

Все це вбиває корисні для нашого організму речовини та сприяє появі сивини.

Окрім того, варто уникати приміщень та груп людей, де може бути дим від цигарок.

Адже це також впливає на легені та здоров’я твого волосся.

Нестача вітамінів впливає на наш зовнішній вигляд. Це може вплинути на порушення функціонування травної системи, що є причиною появи сивини.

Їх нестачу ти можеш поповнити, додавши до свого раціону:

– горіхи

– гречку

– бобові

– висівки

– яйця

– рибу

– морепродукти

– зелені овочі

– капусту

– картоплю

На жаль, способу назавжди позбутись цієї проблеми не існує. Можна лише відтягнути цей період.

Найкращим способом буде здоровий спосіб життя та правильне харчування.

Також обов’язково потрібно знати спадковість цієї проблеми у твоїй родині.

Тому якщо всі у сім’ї починають сивіти після 50 років, тобі можна довго про це не турбуватись.

Проте якщо твоя мама або тато вже почали сивіти після 20-ти, то варто зробити все можливе, щоб пізніше за них зіштовхнутись з сивиною.

“Попереджений, тому озброєний”.

На щастя, в сучасному світі є способи, які допоможуть приховати сиве волосся. Фарби, тоніки, спреї — зможуть з легкістю допомогти у твоїй проблемі.

Не потрібно турбуватись про те, що це може лише нашкодити твоєму волоссю.

Зараз існує багато засобів, які виробляють з якісних матеріалів.

Проте якщо помітили всього одну-дві сиві волосини, то їх варто просто зрізати.

Тепер ти знаєш, що таке сивина, причини її появи та як з нею боротись.

Читай інші наші матеріали та пам’ятай, що сиве волосся — це не катастрофа, а звичайне природне явище.

Фото: Unsplash

