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ICTV / Ранок / 7 способов справиться с жирными волосами / 19.10.2020 14:34
19.10.2020 14:34
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7 способов справиться с жирными волосами


Советы, которые помогут жирным волосам долго выглядеть чистым и буквально сиять красотой.

Твоя причёска теряет свежесть уже через несколько часов после мытья? Не отчаивайся! Лучше воспользуйся нашими советами.

Как ухаживать за жирными волосами

Мой голову реже

Если ты борешься с жирностью волос – ни в коем случае не мой их каждый день.

Ежедневное мытьё лишает кожу головы естественного жира, что, в свою очередь, стимулирует работу сальных желез. А это только усугубит проблему.

Тщательно выбирай средства по уходу

Склонные к жирности волосы нуждаются в особом уходе.

Используй средства, разработанные специально для твоего типа волос, не содержащие масел и силиконов. А кондиционеры и маски наноси только на кончики.

мытье головы фото

Тщательно смывай шампунь

Когда моешь волосы, убедиь, что смыл/а каждую каплю шампуня.

Оставшиеся на локонах средства для мытья и ухода раздражают кожу головы и способствуют повышенной жирности кожи. Так что прежде, чем выйти из душа, ещё раз сполосни волосы водой.

Используй сухой шампунь

Сухой шампунь – лучший друг жирных волос.

Он абсорбирует лишний жир с кожи головы, благодаря чему волосы снова выглядят чистыми.

Это отличное экспресс-средство для освежения причёски, однако злоупотреблять им не стоит: если заменять ним обычное мытьё несколько раз подряд, волосы будут выглядеть тусклыми, жёсткими и несвежими.

Или детскую присыпку

Ели же ты – приверженец исключительно натуральных средств по уходу за собой, вместо сухого шампуня вы можешь использовать детскую присыпку.

Действует она аналогично – вбирает в себя излишний жир.

Правда, этот метод подойдёт только для блондинок. А обладательницам тёмных волос стоит смешать присыпку с какао.

Волосы будут не только выглядеть чистыми, но и приятно пахнуть шоколадом. Ммм… 🙂

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Старайся не прикасаться

Всё просто. Любые прикосновения к волосам стимулируют усиленную выработку кожного жира.

Завивай волосы

Если у тебя вьющиеся волосы, избегай использования утюжков. Если ровные, можешь подумать о завивке.

А всё дело в том, что прямые волосы позволяют жиру свободно спускаться к кончикам, что делает волосы ещё более жирными.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие нужно есть продукты для красивых волос.

Фото: Unsplash

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Теги: секрети краси
19.10.2020 14:34



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