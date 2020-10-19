7 способов справиться с жирными волосами

Советы, которые помогут жирным волосам долго выглядеть чистым и буквально сиять красотой.
Твоя причёска теряет свежесть уже через несколько часов после мытья? Не отчаивайся! Лучше воспользуйся нашими советами.
Как ухаживать за жирными волосами
Мой голову реже
Если ты борешься с жирностью волос – ни в коем случае не мой их каждый день.
Ежедневное мытьё лишает кожу головы естественного жира, что, в свою очередь, стимулирует работу сальных желез. А это только усугубит проблему.
Тщательно выбирай средства по уходу
Склонные к жирности волосы нуждаются в особом уходе.
Используй средства, разработанные специально для твоего типа волос, не содержащие масел и силиконов. А кондиционеры и маски наноси только на кончики.
Тщательно смывай шампунь
Когда моешь волосы, убедиь, что смыл/а каждую каплю шампуня.
Оставшиеся на локонах средства для мытья и ухода раздражают кожу головы и способствуют повышенной жирности кожи. Так что прежде, чем выйти из душа, ещё раз сполосни волосы водой.
Используй сухой шампунь
Сухой шампунь – лучший друг жирных волос.
Он абсорбирует лишний жир с кожи головы, благодаря чему волосы снова выглядят чистыми.
Это отличное экспресс-средство для освежения причёски, однако злоупотреблять им не стоит: если заменять ним обычное мытьё несколько раз подряд, волосы будут выглядеть тусклыми, жёсткими и несвежими.
Или детскую присыпку
Ели же ты – приверженец исключительно натуральных средств по уходу за собой, вместо сухого шампуня вы можешь использовать детскую присыпку.
Действует она аналогично – вбирает в себя излишний жир.
Правда, этот метод подойдёт только для блондинок. А обладательницам тёмных волос стоит смешать присыпку с какао.
Волосы будут не только выглядеть чистыми, но и приятно пахнуть шоколадом. Ммм… 🙂
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Старайся не прикасаться
Всё просто. Любые прикосновения к волосам стимулируют усиленную выработку кожного жира.
Завивай волосы
Если у тебя вьющиеся волосы, избегай использования утюжков. Если ровные, можешь подумать о завивке.
А всё дело в том, что прямые волосы позволяют жиру свободно спускаться к кончикам, что делает волосы ещё более жирными.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие нужно есть продукты для красивых волос.
Фото: Unsplash