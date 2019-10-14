Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Как правильно ухаживать за волосами: советы стилиста-парикмахера / 14.10.2019 16:51
14.10.2019 16:51
Поділитися

Как правильно ухаживать за волосами: советы стилиста-парикмахера

0

Все девушки мечтают о длинных, блестящих, а главное — здоровых волосах. Но, вот незадача — не все знают, как их такими сделать.

Мы попросили поделиться секретами роскошной шевелюры стилиста-парикмахера Алексея Котова.

Запоминайте, а лучше — записывайте!

IMG_2688

Для начала запомните, что мы не трем волосы о полотенце, а просто промокаем. И только затем наносим на влажные волосы средства по уходу.

Благотворный эффект на волосы оказывают средства, улучшающие состояние кожи головы: от шампуней до ампул.

Но очень важно их правильно применять. Скажем, масло, которое содержит огромное количество необходимых для питания волос жирных кислот, будет бесполезным, если есть себорея, перхоть, а в некоторых случаях, оно способно и вовсе усилить выпадение волос.

Чтобы “застраховать” потребителя от подобного незнания, я рекомендую использовать масло, которое обладает выраженным антимикробным действием: масло чайного дерева.

Також по темі: Як обрати парфуми: поради та секрети вибору

Несколько капель, добавленных в шампунь или кондиционер, при регулярном применении не позволяют микроспорам перхоти, себореи и даже экземы и псориаза, размножаться.

Со временем кожа головы начинает “дышать”, а волосяные фолликулы заметно укрепляются, что, в свою очередь, улучшит кровообращение в коже головы и стимулирует рост волос.

Ну и напоследок скажу, что никто лучше специалиста не подберет вам идеальные средства по уходу.

Напомним, ранее Утро в Большом Городе давало календарь стрижек на октябрь 2019.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: волосы, здоровье, красота, советы
14.10.2019 16:51
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати