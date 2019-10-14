Как правильно ухаживать за волосами: советы стилиста-парикмахера

Все девушки мечтают о длинных, блестящих, а главное — здоровых волосах. Но, вот незадача — не все знают, как их такими сделать.
Мы попросили поделиться секретами роскошной шевелюры стилиста-парикмахера Алексея Котова.
Запоминайте, а лучше — записывайте!
Для начала запомните, что мы не трем волосы о полотенце, а просто промокаем. И только затем наносим на влажные волосы средства по уходу.
Благотворный эффект на волосы оказывают средства, улучшающие состояние кожи головы: от шампуней до ампул.
Но очень важно их правильно применять. Скажем, масло, которое содержит огромное количество необходимых для питания волос жирных кислот, будет бесполезным, если есть себорея, перхоть, а в некоторых случаях, оно способно и вовсе усилить выпадение волос.
Чтобы “застраховать” потребителя от подобного незнания, я рекомендую использовать масло, которое обладает выраженным антимикробным действием: масло чайного дерева.
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Несколько капель, добавленных в шампунь или кондиционер, при регулярном применении не позволяют микроспорам перхоти, себореи и даже экземы и псориаза, размножаться.
Со временем кожа головы начинает “дышать”, а волосяные фолликулы заметно укрепляются, что, в свою очередь, улучшит кровообращение в коже головы и стимулирует рост волос.
Ну и напоследок скажу, что никто лучше специалиста не подберет вам идеальные средства по уходу.
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