Той день. Кавер Злати Огневич на хіт Океану Ельзи став саундтреком до фільму Пульс

Українська повнометражна спортивна драма “Пульс”, показ якої стартує в кінотеатрах 22 липня, отримала новий саундтрек. Ним став кавер на композицію групи Океану Ельзи “Той день” у виконанні Злати Огневич.

Аранжувальником виступив музикант, композитор та саунд-продюсер Євген Філатов (The Maneken).

“Напередодні старту показів “Пульсу” хотілось додатково нагадати глядачеві про фільм. Саме тому і виникла ідея записати та випустити пісню, яка б перетиналась з ідеями нашої надихаючої стрічки.

Я звернувся до Святослава Вакарчука, з яким неодноразово працювали над музичними темами до фільмів.

Ми разом взялися переглядати репертуар гурту “Океан Ельзи”, і саме трек “Той день” видався нам найбільш відповідним тому, про що власне і є кінокартина “Пульс”.

Проте цей хіт хотілось записати в іншому аранжуванні та з жіночим вокалом, адже головна героїня фільму є жінка. В реалізації цього задуму нам допомогли прекрасна співачка Злата Огневич та чудово знайомий з фільмом композитор Євген Філатов”.

“Продюсер фільму Єгор Олесов показав мені, що існує світова практика промо художніх фільмів у вигляді ось таких монтажних кліпів і нарізок з різних фрагментів стрічки, а також переосмислення сучасного хіта.

Мені сподобалася ця ідея і я порекомендував звернутися до Злати Огнєвіч, як до великого професіонала та володарки сильного тембру. Ми домовилися, що хочемо отримати потужну музичну конструкцію.

Під час переосмислення пісні «Океану Ельзи» я керувався тим, що додав в композицію звуки пульсації, які використовував у фільмі та під час написання оригінального саундтреку. Вони дещо об’єднують всю історію. А сенс пісні, на мій і на погляд продюсера фільму, дуже добре розкриває суть стрічки”.

“В дитинстві я мріяла потрапити в кіно. І коли мені запропонували заспівати саундтрек до українського фільму “Пульс”, я неймовірно зраділа.

Для мене це велика честь працювати з такою талановитою, креативною командою і звичайно було приємно заспівати пісню гурту “Океан Ельзи” – легендарного гурту, який я обожнюю з дитинства.

Для мене глибоке значення має ця пісня, і вона зараз набула для мене інших, додаткових сенсів в рамках кінофільму “Пульс”.

Нагадаємо, що першим офіційним саундтреком художнього фільму “Пульс” стала композиція у виконанні популярної української реперки alyona alyona під назвою ‘GO’!

Раніше ми вже детально розповідали про сюжет і створення фільму Пульс.

Фото: zlata.ognevich

