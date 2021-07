Гороскоп на 15 липня 2021 року: астрологічний прогноз

Гороскоп на сьогодні, 15 липня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Сприятливий день. Ділові контакти, звернення до громадських організацій та урядових установ будуть успішними. Зірки сприятимуть реалізації ідей і задумів минулого тижня. Наполегливість та оптимізм принесуть позитивні результати. Успіх сьогодні буде супроводжувати навіть у ризикованих справах.

Ваше здоров’я під загрозою, тому ретельно слідкуйте за ним. Є небезпека бути обманутим або обкраденим. Постарайтеся також уникати в цей період скупчення людей і не відвідувати громадських місць. Вірогідні сутички з зовнішнім оточенням, наприклад з сусідами. Як ніколи раніше, вам потрібно проявити терпіння і витримку.

Посилюється аура, здатності до досягнення намічених цілей, особиста харизма. Однак регресивний рух Меркурія вказує на небезпеку бути ошуканим в комерційних операціях. Відкладіть великі покупки. Постарайтеся також уникати в цей період скупчення людей і не відвідуйте громадських місць.

Сьогодні вас чекають сутички із зовнішнім оточенням. Як ніколи раніше, вам потрібно проявити терпіння і витримку. І хоч справи не зазнають успіху, зайва нервозність тільки ще більше завадить вам. Важливо заспокоїтися і сконцентрувати свою увагу на дітях — вони потребують вашої підтримки.

Не виключено, що сьогодні вам вдасться успішно вирішити любовні проблеми. Сприятливий збіг обставин, максимальна гнучкість у спілкуванні, вміння змінювати тактику поведінки в залежності від ситуації допоможуть подолати будь-які труднощі або узяти гору над суперником. Можливий несподіваний поворот подій не на вашу користь. Жінкам-Левам слід чекати сімейних проблем або побутових турбот, які спричинять додаткові витрати.

Не виключено, що сьогодні вам доведеться уважніше придивитися до колег по роботі, яким, ймовірно, не варто надто довіряти. Можливий несподіваний поворот подій не на вашу користь. Постарайтеся контролювати себе і не приймати поспішних, необдуманих рішень. Ймовірно, вам доведеться докласти деяких зусиль, відстоюючи стабільність свого становища.

Амбіційність, агресивність, неправильна оцінка ситуації або необачні обіцянки можуть привести до ускладнень в особистому житті. Не розслабляйтеся і не відволікайтеся на другорядні деталі. Згаяний зараз час дуже важко буде надолужити в майбутньому. Ймовірна цікава, гарна зустріч. Вечір підходить для гармонійних подружніх стосунків.

Енергетично потужний день. Ви будете сповнені ентузіазму і енергії. Що стосується жінок-Скорпіонів, то пристрасть їх буде просто спалювати. Можлива велика любов або грандіозний скандал. Рекомендується контролювати емоції, оскільки ця пристрасть може перерости в агресію. Знайдіть час для відпочинку або улюбленого заняття.

День несприятливий для здоров’я. Постарайтеся уникати в цей період скупчення людей і не відвідуйте громадських місць. Ретельно сплануйте майбутні справи.

Сьогодні багато Козерогів можуть проявити своє прагнення до успіху та світських розваг. Ймовірний похід в театр або на концерт, візит друзів або запрошення в гості дадуть можливість приємно провести час і проявити свої таланти. В особистому житті можливий несподіваний поворот подій у вашу користь.

Не виключено, що в ваших справах несподівано виникнуть проблеми і вам знадобиться фінансова підтримка. Не соромтеся звертатися за нею до близьких друзів. Адже вони, знаючи про вашугордість, самі не запропонують допомогу. Найближчим часом ситуація повинна змінитися на краще.

День відзначений зростанням життєвих сил. Біологічний потенціал Риб помітно зросте. У цей день ви зможете прийти в себе і по-новому поглянути на світ. Рекомендується реорганізація побуту, переїзди, зміна місця проживання та громадянства. Подальший розвиток подій зажадає від вас обережності і виваженості.

