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ICTV / Ранок / Міжнародний день прав людини. А як добре ти знаєш свої права — ТЕСТ / 10.12.2020 10:20
10.12.2020 10:20
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Міжнародний день прав людини. А як добре ти знаєш свої права — ТЕСТ


Понад 30 тисяч порушень прав українців за минулий рік. Таку статистику можна побачити на сайті омбудсменки України Людмили Денісової.

У Міжнародний день прав людини Ранок у Великому Місті вкотре нагадує про те, як важливо знати свої права та вміти їх захищати.

Проходьте тест та дізнавайтеся рівень своєї обізнаності у такому непростому питанні.

Кожен з нас має свої цінності й переконання. У сучасному світі ми повинні знаходити компроміс, який допоможе відстояти свої інтереси, не зачіпаючи при цьому інші.

Таким компромісом стала Загальна декларація прав людини, що була укладена 10 грудня 1948 року. Це стало своєрідною відповіддю ООН на Другу Світову війну.

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Відповідно до Декларації всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та
правах.

А як добре ти орієнтуєшся у своїх правах? Чи знаєш ти, про що говориться у Загальній декларації про права людини та Конституції України?

Проходь тест та ділися результатами з друзями!

Фото: Pexels

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Теги: закон, права людини, Україна
10.12.2020 10:20



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