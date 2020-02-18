Хто кого бісить! Зірки розповіли про колег у шоу-бізнесі

Ви не повірите, але український шоу-бізнес бісить деяких знаменитостей! Зірки зізналися, чим саме.

– Що мене бісить? Надуманість і надутість, – каже телеведучий Слава Соломка.

Пліткують, що немає жорсткішого шоу-бізнесу за американський. Кожен готовий «з’їсти» один одного. Проте наші знаменитості переконують, приклади є набагато ближче, ніж нам здається.

– Насправді весь шоу-бізнес дуже схожий: американський, український, польський. Тому що всюди одне і те ж. Є люди, які ненавидять одне одного, але при цьому сплять разом, – прокоментував дизайнер Андре Тан.

Когось у шоу-бізнесі бісять люди і їхні нещирі посмішки, ще когось те, що артисти не вміють виходити з образу поза сценою.

А от співак Олег Серафин каже, що краще запитувати не що, а хто його нервує у вітчизняному шоу-бізнесі, а таких достатньо.

– Мене бісить, коли, наприклад, нові зірки, які з’явились у якомусь талант-шоу, придумали собі ілюзії, зробили з себе вже таких всесвітніх зірок і починають задирати носа, – каже соліст гурту Rumberos Олег Серафин.

Та телеведучий Слава Соломка запевняє, що задиранням носа грішать не тільки початківці, а й уже знані зірки.

Більше про це дивіться в сюжеті рубрики Пліткують що.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про конфузи зірок.

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