Сексуальні фантазії: як озвучувати партнеру свої бажання, і чи варто взагалі

Як правильно говороти партнеру чи партнерці про свої сексуальні фантазії – думка психолога.

Сексуальні фантазії є у кожного з нас. Це нормальна частина життя і в них немає нічого поганого.

Але проговорити свої бажання партнеру чи партнерці може далеко не кожен. Адже страшно, що вважатимуть за збоченця, подумають щось не те.

Чи варто озвучувати свої еротичні бажання? І як робити це правильно?

Відповіді на ці та інші питання дала психолог проекту Mindly Галина Гладка.

Чому страшно говорити про секс?

Секс – це все ще досить табуйована тема в нашому суспільстві.

Незважаючи на доступність ресурсів, книг, інтернету і фільмів, багато хто боїться і соромиться говорити про це говорити.

Адже ми росли в середовищі, де про секс або не говорили взагалі, або він вважався чимось “поганим і брудним”.

Тому ми боїмося, що якщо наважимося поговорити з партнером про наші сексуальні фантазії, у нього буде погана реакція.

Ми вирішуємо за іншого, що він нас знецінить, він посміється, подумає щось жахливе про нас.

Як говорити правильно про свої фантазії?

Не потрібно ховати цю тему за натяками, радить психологиня Mindly.

Потрібно говорити прямо, своїми словами і за допомогою “я повідомлення”. Наприклад, “Я хочу внести різноманітність в наше сексуальне життя і спробувати …”.

Якщо ваш партнер відповість фразою: “Я що, не задовольняю тебе?”, не бійтеся відповісти на це ствердно.

Чітко формулюйте свої бажання і обов’язково давайте право вибору партнеру.

Потрібно розуміти, що він може бути наляканий. Тож не варто закриватися відразу від нього (неї) або говорити “ти нудна”, “з тобою не можна розмовляти”, тощо.

Краще скажіть: “Я розумію, що ти зараз злишся, але я прошу тебе подумати про це ще раз трохи пізніше”. Навіть, якщо для нього чи неї ця інформація несе неприємну емоцію, ви до цього не маєте жодного відношення.

Через якийсь час можна повернутися до цієї розмови. Але, якщо партнер говорить 2-3 рази поспіль “ні”, тоді вам потрібно прийняти цей факт.

Ви можете поставити питання: “А що б ти хотів або хотіла?”

Якщо ви одружилися з людиною із закритої в цьому плані сім’ї, тоді вимагати від неї відкритості некоректно.

Ви повинні розуміти, що це внутрішній устрій цієї людини і, швидше за все, він не зміниться.

На жаль, тема сексу несправедливо знецінюється, хоча це одна з найчастіших причин розлучень.

Що робити якщо партнер відреагував не так, як хотілося б?

Відповідь партнера залежить від трьох основних факторів: як ви йому це сказали, коли ви йому це сказали і як він з самого початку ставився до цього.

Потрібно бути готовим до того, що може бути партнер відреагує погано.

При цьому варто пам’ятати, що ця реакція буде не на вас, а на ваше прохання.

Чи про всі фантазії треба говорити партнеру?

Не варто говорити про фантазії, які ви використовуєте для самозадоволення, або про завідомо неможливі фантазії. Це має бути те, що ви зможете зробити і те, що буде приемленно і для вас і для партнера.

А от чи справді фантазія про секс утрьох означає, що ви набридли партнеру?

Більше порад та корисної інформації від психологині дивіться у відеоматеріалі.

Нагадаємо, Ранок у Великому Місті співпрацює з проектом емоційної та психологічної підтримки Mindly, який проводить онлайн-консультації з психологами на сайті та ділиться практичними психологічними порадами на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо. раніше ми публікували 5 причин звернутися до психолога.

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