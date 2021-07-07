Путін готується до війни? Як військові навчання в Чорному морі розлютили Кремль

Як військові навчання у Чорному морі розізлили Путіна.
До 10 липня у Чорному морі триватимуть багатонаціональні військові навчання Сі-Бриз 2021.
32 країни-учасниці, більше 30 кораблів, катерів, літаків і вертольотів.
До 5 тисяч військових і 50 одиниць військової техніки.
Цьогорічні навчання є наймасштабнішими від 1997 року.
Співорганізаторами навчань є Україна і США, що неабияк діє на нерви Путіну.Також по темі: Шпигуни чи "рятівники" Путіна? Що насправді агенти Кремля робили в Італії Путін розлюбив Медведєва? Чому президент РФ усуває колишнього соратника від влади Путін стає схожим на Януковича? Що чекає на російського президента
Кремль пильнує за військовими навчаннями?
Хоча Москва і не бере участі у навчаннях, адже агресора ніхто і не запрошував, Путін все одно вивів у море весь корабельний склад Чорноморського флоту Росії.
Все, аби «спостерігавати» за морськими маневрами України і держав-членів НАТО.
От тільки, на думку експертів, потенціалу в російського Чорноморського флоту замало.
За словами військового експерта Сергія Жданова, Сі Бриз поставив перед Путіним таке завдання, яке він не може виконати.
Російський очільник нічого не може поставити в противагу цим навчанням.
Вивів він Чорноморський флот. Він найстаріший, найслабший і найменш численний у порівнянні зі всіма іншими флотами, навіть флотами самої Росії.
Ба більше, із початком навчань Сі Бриз, перестраховуючись, Путін підписав указ, який дозволяє Росгвардії блокувати Керченську протоку у разі загрозливої ситуації.
Щоправда, яких саме «загроз» очікують у Кремлі – не ясно.
Причини путінської напруги
Експерти кажуть, ще одна з причин такої напруги з боку Росії – їхні ж переконання у володінні морськими водами незаконно анексованого українського Криму і водами Азовського моря.
Йому треба демонструвати, що у нього міць. Це схоже на те, коли треба попередити машиніста поїзда, що є аварія. Треба бігти на зустріч поїзду і махати прапором чи транспарантом, щоб він встиг зупинитися. Те саме робить Путін, – уточнює Олег Жданов.
Причому страхи Путіна не є вигадкою.
Адже про ризик для Росії від морських навчань у водах Чорного моря він сам заявив ще минулого тижня.
Чи наважиться Путін на провокації? Дивіться у сюжеті.
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Фото: Офіційні мережеві ресурси президента Росії