Путін готується до війни? Як військові навчання в Чорному морі розлютили Кремль

Як військові навчання у Чорному морі розізлили Путіна.

До 10 липня у Чорному морі триватимуть багатонаціональні військові навчання Сі-Бриз 2021.

32 країни-учасниці, більше 30 кораблів, катерів, літаків і вертольотів.

До 5 тисяч військових і 50 одиниць військової техніки.

Цьогорічні навчання є наймасштабнішими від 1997 року.

Співорганізаторами навчань є Україна і США, що неабияк діє на нерви Путіну.

Хоча Москва і не бере участі у навчаннях, адже агресора ніхто і не запрошував, Путін все одно вивів у море весь корабельний склад Чорноморського флоту Росії.

Все, аби «спостерігавати» за морськими маневрами України і держав-членів НАТО.

От тільки, на думку експертів, потенціалу в російського Чорноморського флоту замало.

За словами військового експерта Сергія Жданова, Сі Бриз поставив перед Путіним таке завдання, яке він не може виконати.

Російський очільник нічого не може поставити в противагу цим навчанням.

Ба більше, із початком навчань Сі Бриз, перестраховуючись, Путін підписав указ, який дозволяє Росгвардії блокувати Керченську протоку у разі загрозливої ситуації.

Щоправда, яких саме «загроз» очікують у Кремлі – не ясно.

Експерти кажуть, ще одна з причин такої напруги з боку Росії – їхні ж переконання у володінні морськими водами незаконно анексованого українського Криму і водами Азовського моря.

Причому страхи Путіна не є вигадкою.

Адже про ризик для Росії від морських навчань у водах Чорного моря він сам заявив ще минулого тижня.

Чи наважиться Путін на провокації? Дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми писали про атаки російських хакерів.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента Росії

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.