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ICTV Ранок 07.07.2021 11:40
07.07.2021 11:40
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Путін готується до війни? Як військові навчання в Чорному морі розлютили Кремль


Як військові навчання у Чорному морі розізлили Путіна.

До 10 липня у Чорному морі триватимуть багатонаціональні військові навчання Сі-Бриз 2021.

32 країни-учасниці, більше 30 кораблів, катерів, літаків і вертольотів.

До 5 тисяч військових і 50 одиниць військової техніки.

Цьогорічні навчання є наймасштабнішими від 1997 року.

Співорганізаторами навчань є Україна і США, що неабияк діє на нерви Путіну.

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Кремль пильнує за військовими навчаннями?

Хоча Москва і не бере участі у навчаннях, адже агресора ніхто і не запрошував, Путін все одно вивів у море весь корабельний склад Чорноморського флоту Росії.

Все, аби «спостерігавати» за морськими маневрами України і держав-членів НАТО.

От тільки, на думку експертів, потенціалу в російського Чорноморського флоту замало.

За словами військового експерта Сергія Жданова, Сі Бриз поставив перед Путіним таке завдання, яке він не може виконати.

Російський очільник нічого не може поставити в противагу цим навчанням.

Вивів він Чорноморський флот. Він найстаріший, найслабший і найменш численний у порівнянні зі всіма іншими флотами, навіть флотами самої Росії.

Ба більше, із початком навчань Сі Бриз, перестраховуючись, Путін підписав указ, який дозволяє Росгвардії блокувати Керченську протоку у разі загрозливої ситуації.

Щоправда, яких саме «загроз» очікують у Кремлі – не ясно.

Причини путінської напруги 

Експерти кажуть, ще одна з причин такої напруги з боку Росії – їхні ж переконання у володінні морськими водами незаконно анексованого українського Криму і водами Азовського моря.

Йому треба демонструвати, що у нього міць. Це схоже на те, коли треба попередити машиніста поїзда, що є аварія. Треба бігти на зустріч поїзду і махати прапором чи транспарантом, щоб він встиг зупинитися. Те саме робить Путін, – уточнює Олег Жданов.

Причому страхи Путіна не є вигадкою.

Адже про ризик для Росії від морських навчань у водах Чорного моря він сам заявив ще минулого тижня.

Чи наважиться Путін на провокації? Дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми писали про атаки російських хакерів.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента Росії

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Теги: військові навчання, Путін, Чорне море
07.07.2021 11:40



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