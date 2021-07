Каскад гірських озер і місто-музей: що варто побачити в Болгарії?

Болгарію звикли вважити бюджетним курортом.

Те ж саме Чорне море, що і в нас, але вже «за кордоном».

Та ця країна має безліч цікавих туристичних місць.

Тож давайте пізнаємо некурортну Болгарію.

Знаходиться: Пловдив, Болгарія

Найдревніше місто Європи – так кажуть про Пловдив.

Тож тут збереглося не менше історичних пам’яток різних часів, ніж в Греції чи Італії.

І хоч місто, просто таки всіяне історичними будівлями та спорудами – найголовнішою з них вважається «римський театр» – побудований, ще в І столітті нашої ери.

Він на диво вцілів до сьогоднішніх днів і до тепер там відбуваються концерти та вистави.

Окрім древнього театру, в місті можна ще побачити руїни стадіону римських часів та залишки фракійської фортеці.

Одним словом, Пловдив зовсім нетипова Болгарія, яку варто побачити.

Знаходиться: Кюстендильська область, Болгарія

Диво природи – і ніяк по-іншому не можна сказати про каскад озер, який розташовується в Рильських горах Болгарії.

Це льодовикові озера, тобто їх виникнення пов’язане з діяльністю льодовиків.

Температура води у водоймах цілком відповідає їх походженню, туристи часто не можуть в неї занурити навіть руку, адже вона там більшість часу дійсно крижана.

Всю природню композицію із озер можна побачити піднявшись на гору.

Роблять це або пішки, що займає мінімум 6-7, або підйомником.

У це місце варто відправлятися з гідом, або ж зі стабільним доступом до інтернету, аби не збитися з дороги.

Знаходиться: Місто Копривштиця, Болгарія

Копривштицю називають містом-музеєм – дісталась йому така слава через традиційну болгарську архітектуру.

У місті збереглися будівлі зведені кілька століть тому в болгарському стилі, більше того, навіть сьогодні там будують лише такі споруди.

Адже сучасні будинки в місті заборонені, для того щоб зберегти унікальний архітектурний ансамбль.

Тож туристи мають змогу повністю відчути дух справжньої Болгарії, адже пристати на нічліг тут можна теж лише в традиційних будиночках.

