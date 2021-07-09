Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 09.07.2021 13:50
09.07.2021 13:50
Поділитися

Каскад гірських озер і місто-музей: що варто побачити в Болгарії?


Болгарію звикли вважити бюджетним курортом.

Те ж саме Чорне море, що і в нас, але вже «за кордоном».

Та ця країна має безліч цікавих туристичних місць.

Тож давайте пізнаємо некурортну Болгарію.

Древнє місто

Знаходиться: Пловдив, Болгарія

Найдревніше місто Європи – так кажуть про Пловдив.

Воно існувало, ще до появи Риму, Афін і Константинополя…

Тож тут збереглося не менше історичних пам’яток різних часів, ніж в Греції чи Італії.

І хоч місто, просто таки всіяне історичними будівлями та спорудами – найголовнішою з них вважається «римський театр» – побудований, ще в І столітті нашої ери.

Він на диво вцілів до сьогоднішніх днів і до тепер там відбуваються концерти та вистави.

Окрім древнього театру, в місті можна ще побачити руїни стадіону римських часів та залишки фракійської фортеці.

Одним словом, Пловдив зовсім нетипова Болгарія, яку варто побачити.

Сім Рильських озер

Знаходиться: Кюстендильська область, Болгарія

Диво природи – і ніяк по-іншому не можна сказати про каскад озер, який розташовується в Рильських горах Болгарії.

Це льодовикові озера, тобто їх виникнення пов’язане з діяльністю льодовиків.

Температура води у водоймах цілком відповідає їх походженню, туристи часто не можуть в неї занурити навіть руку, адже вона там більшість часу дійсно крижана.

Всю природню композицію із озер можна побачити піднявшись на гору.

Роблять це або пішки, що займає мінімум 6-7, або підйомником.

У це місце варто відправлятися з гідом, або ж зі стабільним доступом до інтернету, аби не збитися з дороги.

Тому, вирушаючи у подорож, не треба сподіватися на WiFi. Краще заздалегідь подбати про мобільний зв’язок та послуги у роумінгу.

Місто-музей

Знаходиться: Місто Копривштиця, Болгарія

Копривштицю називають містом-музеєм – дісталась йому така слава через традиційну болгарську архітектуру.

У місті збереглися будівлі зведені кілька століть тому в болгарському стилі, більше того, навіть сьогодні там будують лише такі споруди.

Адже сучасні будинки в місті заборонені, для того щоб зберегти унікальний архітектурний ансамбль.

Тож туристи мають змогу повністю відчути дух справжньої Болгарії, адже пристати на нічліг тут можна теж лише в традиційних будиночках.

Також по темі: Відпочинок у Туреччині: що треба знати перед поїздкою Релігія, античність і модні курорти. Маршрут по дивовижній Греції Море, вино та устриці: чим зайнятись у куроротному містечку Коблеве

Детальніший маршрут неповторною Болгарією, дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що варто побачити в Албанії.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: Болгарія, Київстар, подорожі
09.07.2021 13:50



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send