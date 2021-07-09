Каскад гірських озер і місто-музей: що варто побачити в Болгарії?

Болгарію звикли вважити бюджетним курортом.
Те ж саме Чорне море, що і в нас, але вже «за кордоном».
Та ця країна має безліч цікавих туристичних місць.
Тож давайте пізнаємо некурортну Болгарію.
Древнє місто
Знаходиться: Пловдив, Болгарія
Найдревніше місто Європи – так кажуть про Пловдив.
Воно існувало, ще до появи Риму, Афін і Константинополя…
Тож тут збереглося не менше історичних пам’яток різних часів, ніж в Греції чи Італії.
І хоч місто, просто таки всіяне історичними будівлями та спорудами – найголовнішою з них вважається «римський театр» – побудований, ще в І столітті нашої ери.
Він на диво вцілів до сьогоднішніх днів і до тепер там відбуваються концерти та вистави.
Окрім древнього театру, в місті можна ще побачити руїни стадіону римських часів та залишки фракійської фортеці.
Одним словом, Пловдив зовсім нетипова Болгарія, яку варто побачити.
Сім Рильських озер
Знаходиться: Кюстендильська область, Болгарія
Диво природи – і ніяк по-іншому не можна сказати про каскад озер, який розташовується в Рильських горах Болгарії.
Це льодовикові озера, тобто їх виникнення пов’язане з діяльністю льодовиків.
Температура води у водоймах цілком відповідає їх походженню, туристи часто не можуть в неї занурити навіть руку, адже вона там більшість часу дійсно крижана.
Всю природню композицію із озер можна побачити піднявшись на гору.
Роблять це або пішки, що займає мінімум 6-7, або підйомником.
У це місце варто відправлятися з гідом, або ж зі стабільним доступом до інтернету, аби не збитися з дороги.
Тому, вирушаючи у подорож, не треба сподіватися на WiFi. Краще заздалегідь подбати про мобільний зв’язок та послуги у роумінгу.
Місто-музей
Знаходиться: Місто Копривштиця, Болгарія
Копривштицю називають містом-музеєм – дісталась йому така слава через традиційну болгарську архітектуру.
У місті збереглися будівлі зведені кілька століть тому в болгарському стилі, більше того, навіть сьогодні там будують лише такі споруди.
Адже сучасні будинки в місті заборонені, для того щоб зберегти унікальний архітектурний ансамбль.
Тож туристи мають змогу повністю відчути дух справжньої Болгарії, адже пристати на нічліг тут можна теж лише в традиційних будиночках.Також по темі: Відпочинок у Туреччині: що треба знати перед поїздкою Релігія, античність і модні курорти. Маршрут по дивовижній Греції Море, вино та устриці: чим зайнятись у куроротному містечку Коблеве
Детальніший маршрут неповторною Болгарією, дивіться у сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що варто побачити в Албанії.
Фото: Unsplash