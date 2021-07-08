Криза в Нацбанку. Чому звільняються топ-менеджери і що це означає для України

Національний банк України накрила хвиля звільнень.

Лише за останній тиждень з головної фінансової структури країни звільнилась низка топ-менеджерів та їхніх підлеглих.

Усі вони звинувачують керівництво Нацбанку у знищенні колегіальності та незалежності департаментів, аби тримати під контролем прийняття важливих рішень.

Що ж відбувається у Нацбанку?

Заяви на звільнення з НБУ написали:

Керівник департаменту ліцензування Олександр Бевз і вся його команда;

очільник департаменту супроводу кредитів Олег Новаковський;

Директор департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук;

заступник голови нацбанку Дмитро Сологуб.

Той самий, якому минулої осені Рада Нацбанку оголосила догану за начебто публічну критику роботи фінрегулятора.

Та за словами експертів, насправді все почалось ще раніше.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса каже:

Почалося все рівно рік тому, коли під політичним тиском був звільнений пан Смолій. Це завдало значного удару по довірі до незалежності регулятора.

Реакція експертів та західних партнерів

У НБУ усі звинувачення відкидають, та нинішній відтік співробітників явно демонструє, що у Національному банку виникла криза.

Про те, що факт масового звільнення професіоналів не можна ігнорувати, пишуть і західні експерти.

Британський економіст, експерт з питань України Тімоті Еш прокоментував:

Це величезна втрата інституційної пам’яті. І я думаю, що голові правління НБУ Шевченку необхідно стабілізувати корабель. Це погано відбивається як на ньому, так і на президенті Зеленському.

Дійсно, експерти вважають, що нинішнє правління Нацбанку перебуває у певній залежності від нинішньої української влади.

Але про повну втрату незалежності говорити поки зарано, кажуть економісти.

Політичний вплив на Національний банк явно більший ніж був рік тому, — каже Сергій Фурса.

За словами експерта, нове правління скоріш піклується про економічне зростання, ніж про таргетування інфляції, а в таких речах певна залежність чи орієнтування на політичні тенденції прослідковується.

Чому ми взагалі хвилюємось про зміну кадрів?

Подумаєш, одні звільнились – інші займуть їхні місця. От тільки проблема не у зміні кадрів, а у причинах звільнення.

Колегіальність — це те, що забезпечує незалежність НБУ, а незалежність забезпечує макроекономічну стабільність України.

Звісно ми з вами наразі критичних змін не відчуємо, однак перші дзвіночки для хвилювання вже пролунали.

Тенденція, яка нині виникла, у майбутньому може закінчитись сумно.

Це може призвести до певних проблем з точки зору регулювання банківської системи і повернути певні корупційні ризики, — розповідає Сергій Фурса.

Зрештою, криза у Нацбанку може вплинути і на відносини із нашими західними партнерами, зокрема і Міжнародним валютним фондом.

Адже саме звільнення Смолія з місця глави Нацбанку рік тому заморозило отримання Україною чергового траншу.

Нинішня ситуація може лише ускладнити відновлення співпраці з Фондом.

Крім того у повітрі висить питання, чи не призведе підрив колегіальності у Нацбанку до руйнівного «ручного управління фінансовим регулятором країни»?

Детальніше про це дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що передбачає законопроект про державні закупівлі.

Фото: Національний банк України

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