Криза в Нацбанку. Чому звільняються топ-менеджери і що це означає для України

Національний банк України накрила хвиля звільнень.

Лише за останній тиждень з головної фінансової структури країни звільнилась низка топ-менеджерів та їхніх підлеглих.

Усі вони звинувачують керівництво Нацбанку у знищенні колегіальності та незалежності департаментів, аби тримати під контролем прийняття важливих рішень.

Заяви на звільнення з НБУ написали:

Той самий, якому минулої осені Рада Нацбанку оголосила догану за начебто публічну критику роботи фінрегулятора.

Та за словами експертів, насправді все почалось ще раніше.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса каже:

У НБУ усі звинувачення відкидають, та нинішній відтік співробітників явно демонструє, що у Національному банку виникла криза.

Про те, що факт масового звільнення професіоналів не можна ігнорувати, пишуть і західні експерти.

Британський економіст, експерт з питань України Тімоті Еш прокоментував:

Дійсно, експерти вважають, що нинішнє правління Нацбанку перебуває у певній залежності від нинішньої української влади.

Але про повну втрату незалежності говорити поки зарано, кажуть економісти.

За словами експерта, нове правління скоріш піклується про економічне зростання, ніж про таргетування інфляції, а в таких речах певна залежність чи орієнтування на політичні тенденції прослідковується.

Подумаєш, одні звільнились – інші займуть їхні місця. От тільки проблема не у зміні кадрів, а у причинах звільнення.

Колегіальність — це те, що забезпечує незалежність НБУ, а незалежність забезпечує макроекономічну стабільність України.

Звісно ми з вами наразі критичних змін не відчуємо, однак перші дзвіночки для хвилювання вже пролунали.

Тенденція, яка нині виникла, у майбутньому може закінчитись сумно.

Зрештою, криза у Нацбанку може вплинути і на відносини із нашими західними партнерами, зокрема і Міжнародним валютним фондом.

Адже саме звільнення Смолія з місця глави Нацбанку рік тому заморозило отримання Україною чергового траншу.

Нинішня ситуація може лише ускладнити відновлення співпраці з Фондом.

Крім того у повітрі висить питання, чи не призведе підрив колегіальності у Нацбанку до руйнівного «ручного управління фінансовим регулятором країни»?

Детальніше про це дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Фото: Національний банк України

