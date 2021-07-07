Як залишатися на зв’язку за кордоном? ТОП-3 способи

Відпустка — це важливо! Особливо, коли вона довгоочікувана.
Щоб усе пройшло ідеально, потрібно спланувати кожну дрібницю.
Якщо на руках квитки на літак, а на вас чекає подорож Європою і далі – слід подумати про зв’язок.
А саме — як зручно залишитися на зв’язку із близькими та бути впевненими, що у будь-який момент можна буде скористатися мапою, загуглити та перекласти.
Тож, розбираємося!
ТОП-3 способи залишатись на зв’язку за кордоном
Про безкоштовний WI-FI і казати нічого. Це як пощастить! Краще на нього не сподіватися.
На щастя є інші способи залишатися на зв’язку.
Про кожен з них зараз розповімо.
Карта локального оператора
Це пакет послуг з новим номером, який буде діяти в тій країні, де придбали карту.
Якщо у вас смартфон з одним слотом для СІМ-карти – можуть виникнути певні нюанси.
Важливо пам’ятати, що банківські дані також прив’язані до вашого номеру.
І якщо до вас телефонуватиме представник банку, аби попередити про шахрайські дії з вашою карткою та за необхідності заблокувати її – він може просто не додзвонитися.
В таких випадках варто мати або додатковий телефон, або купувати смартфон з двома слота під СІМ-карти.
Туристична картка
Це міжнародна картка, яка діятиме в багатьох країнах.
Втім головний її недолік, як і у локальної – це новий номер.Також по темі: Релігія, античність і модні курорти. Маршрут по дивовижній Греції Місто в скелях і чайні плантації: небанальний путівник по Туреччині Місто-музей і міні-Мальдіви: відкриваємо неповторну красу Албанії
До того ж, як правило, в кожній країні тарифи будуть відрізнятися, якщо обираєте такий вид зв’язку, – дізнавайтеся інформацію завчасно.
Аби списування коштів не були для вас несподіванкою.
Роумінг
І залишається — Роумінг, який сьогодні ладен конкурувати із перерахованими раніше варіантами зв’язку. А інколи може бути навіть зручнішим.
Начальник департаменту маркетингових комунікацій Юрій Чорнецький каже:
Подорожувати із вашим домашнім оператором надійніше, адже ви завжди можете бути онлайн, і вас не загублять.
За словами ескперта, роумінг працює майже у всіх країнах світу.
Але й це не єдина перевага — ви зберігаєте свій власний номер телефону, не виймаючи домашню Сім-картку, щоб змінити її на тимчасову локальну.
Юрій Чорнецький також порадив перед поїздкою уважно ознайомитися з тарифами українських операторів, аби знайти найбільш вигідний і перевірити, чи передбачені мобільні додатки без плати за трафік.
Детальніше про це дивіться у сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми ділились крутим маршрутом містами Євро-2021.
Фото: Unsplash