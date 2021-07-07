Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 07.07.2021 18:00
07.07.2021 18:00
Поділитися

Як залишатися на зв’язку за кордоном? ТОП-3 способи


Відпустка — це важливо! Особливо, коли вона довгоочікувана.

Щоб усе пройшло ідеально, потрібно спланувати кожну дрібницю.

Якщо на руках квитки на літак, а на вас чекає подорож Європою і далі – слід подумати про зв’язок.

А саме — як зручно залишитися на зв’язку із близькими та бути впевненими, що у будь-який момент можна буде скористатися мапою, загуглити та перекласти.

Тож, розбираємося!

ТОП-3 способи залишатись на зв’язку за кордоном

Про безкоштовний WI-FI і казати нічого. Це як пощастить! Краще на нього не сподіватися.

На щастя є інші способи залишатися на зв’язку.

Про кожен з них зараз розповімо.

Карта локального оператора

Це пакет послуг з новим номером, який буде діяти в тій країні, де придбали карту.

Якщо у вас смартфон з одним слотом для СІМ-карти – можуть виникнути певні нюанси.

Важливо пам’ятати, що банківські дані також прив’язані до вашого номеру.

І якщо до вас телефонуватиме представник банку, аби попередити про шахрайські дії з вашою карткою та за необхідності  заблокувати її – він може просто не додзвонитися.

В таких випадках варто мати або додатковий телефон, або купувати смартфон з двома слота під СІМ-карти.

Туристична картка

Це міжнародна  картка, яка діятиме в багатьох країнах.

Втім головний її недолік, як і у локальної – це новий номер.

Також по темі: Релігія, античність і модні курорти. Маршрут по дивовижній Греції Місто в скелях і чайні плантації: небанальний путівник по Туреччині Місто-музей і міні-Мальдіви: відкриваємо неповторну красу Албанії

До того ж, як правило, в кожній країні тарифи будуть відрізнятися,  якщо обираєте такий вид зв’язку, – дізнавайтеся інформацію завчасно.

Аби списування коштів не були для вас несподіванкою.

Роумінг

І залишається — Роумінг, який сьогодні ладен конкурувати із перерахованими раніше варіантами зв’язку. А інколи може бути навіть зручнішим.

Начальник департаменту маркетингових комунікацій Юрій Чорнецький каже:

Подорожувати із вашим домашнім оператором надійніше, адже ви завжди можете бути онлайн, і вас не загублять.

За словами ескперта, роумінг працює майже у всіх країнах світу.

Але й це не єдина перевага — ви зберігаєте свій власний номер телефону, не виймаючи домашню Сім-картку, щоб змінити її на тимчасову локальну.

Юрій Чорнецький також порадив перед поїздкою уважно ознайомитися з тарифами українських операторів, аби знайти найбільш вигідний і перевірити, чи  передбачені мобільні додатки без плати за трафік.

Детальніше про це дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми ділились крутим маршрутом містами Євро-2021.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: Київстар, подорожі
07.07.2021 18:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send