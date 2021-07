Як залишатися на зв’язку за кордоном? ТОП-3 способи

Відпустка — це важливо! Особливо, коли вона довгоочікувана.

Щоб усе пройшло ідеально, потрібно спланувати кожну дрібницю.

Якщо на руках квитки на літак, а на вас чекає подорож Європою і далі – слід подумати про зв’язок.

А саме — як зручно залишитися на зв’язку із близькими та бути впевненими, що у будь-який момент можна буде скористатися мапою, загуглити та перекласти.

Тож, розбираємося!

Про безкоштовний WI-FI і казати нічого. Це як пощастить! Краще на нього не сподіватися.

На щастя є інші способи залишатися на зв’язку.

Про кожен з них зараз розповімо.

Це пакет послуг з новим номером, який буде діяти в тій країні, де придбали карту.

Якщо у вас смартфон з одним слотом для СІМ-карти – можуть виникнути певні нюанси.

Важливо пам’ятати, що банківські дані також прив’язані до вашого номеру.

І якщо до вас телефонуватиме представник банку, аби попередити про шахрайські дії з вашою карткою та за необхідності заблокувати її – він може просто не додзвонитися.

В таких випадках варто мати або додатковий телефон, або купувати смартфон з двома слота під СІМ-карти.

Це міжнародна картка, яка діятиме в багатьох країнах.

Втім головний її недолік, як і у локальної – це новий номер.

До того ж, як правило, в кожній країні тарифи будуть відрізнятися, якщо обираєте такий вид зв’язку, – дізнавайтеся інформацію завчасно.

Аби списування коштів не були для вас несподіванкою.

І залишається — Роумінг, який сьогодні ладен конкурувати із перерахованими раніше варіантами зв’язку. А інколи може бути навіть зручнішим.

Начальник департаменту маркетингових комунікацій Юрій Чорнецький каже:

За словами ескперта, роумінг працює майже у всіх країнах світу.

Але й це не єдина перевага — ви зберігаєте свій власний номер телефону, не виймаючи домашню Сім-картку, щоб змінити її на тимчасову локальну.

Юрій Чорнецький також порадив перед поїздкою уважно ознайомитися з тарифами українських операторів, аби знайти найбільш вигідний і перевірити, чи передбачені мобільні додатки без плати за трафік.

Детальніше про це дивіться у сюжеті.

Фото: Unsplash

