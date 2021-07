Справді корисна добірка. Книги, які допоможуть краще зрозуміти світ

Розумні книги, які змусять твій мозок працювати на повну.

Ранок у Великому Місті разом із видавництвом Vivat зробив невеличку, але дуже корисну добірку книг.

Усі вони здатні стати їжею для розуму, змусять замислитися над важливими питаннями та, зрештою, краще зрозуміти світ.

Автор: Емі Вебб

На сторінках книги «Велика дев’ятка» ці питання аналізує провідна американська футурологиня, професорка Емі Вебб.

Але вона дає нам чіткий, безжаргонний погляд на силу та потенціал штучного інтелекту – і на те, як ми повинні прагнути впливати на його розвиток – до того, як прийдешній суперінтелект формуватиме людські життя так, як ми поки не можемо уявити.

MONEYLAND. Грошокрай: чому злодії та шахраї керують світом і як це змінити

Автор: Олівер Булло

На ці та багато інших непростих питань відповідає автор видання, британський журналіст Олівер Булло. Він багато років жив і працював у Росії, тож добре знає ситуацію зсередини.

А от розпочинається Moneyland із розповідей про подібні злочини саме в Україні: з історії про зв’язки Януковича й рівень корупції у нас.

Книга Булло є тихою, розумною та набагато цікавішою, ніж ти очікуєш від такої, здавалося б, сухої теми.

Якщо у тебе все ще є ілюзії щодо чудес визволеного капіталізму, Moneyland, ймовірно, вилікує тебе.

Автор: Райдер Керролл

«Щоденник за методом Bullet Journal» — не просто зручний та стильний планер.

Ця унікальна книга змусить замислитися над тим, що для тебе насправді важливо. Навчить розставляти пріоритети, планувати свій час та візуалізувати цілі.

А головне – підштовхне до реалізації планів та амбітних мрій.

Читати «Щоденник за методом Bullet Journal» бажано з олівцем, маркерами і стікерами-закладками. Адже у тебе точно виникне бажання одразу ж заповнювати всі описані пункти.

Книга «Щоденник за методом Bullet Journal» може допомогти тобі переосмислити погляд на життя і працювати в напрямку, в якому хочеш рухатися.

Йдеться про написання власної історії, в яку ти віриш і якою можеш пишатися.

Цю методику радять авторитетні видання, зокрема Forbes, The Wall Street Journal та Vogue. Спробуй і ти.

