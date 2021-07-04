Європа: як провести відпустку за 400$

В наш час стало доволі складно подорожувати через пандемію коронавірусу.
Але цього літа ЄС відкриває кордони для тих хто вже вакцинувався, і цим варто скористатися.
Краків
Краків – колишня столиця Польщі, а зараз одне з найкрасивіших архітектурних міст у Європі.
На вуличках міста стоїть середньовічна атмосфера, яка захоплює кожного туриста.
Краків – це місто зелених скверів, красивих парків та затишних вуличок.
Попри все це, він є досить не дорогим містом для подорожі.
Як доїхати
До Кракова можна дістатися двома основними способами – літаком та автобусом.
З київських Жулян регулярно літають рейси Wizzair та інших лоукостерів.
Середня ціна за квиток туди й назад – 3,5 тис. грн (128$).
Якщо бронювати поїздку на автобусі, то потрібно буде заплатити в середньому 1 000 грн з Києва у Краків і ще 1 100 грн з Кракова у Київ.
Разом виходить 2 100 грн (77$).
Де жити
У цілях економії рекомендуємо бронювати хостели.
Середня ціна за ліжко у хостелі складає 450 грн (17$).
Як пересуватися
У Кракові є багато трамвайних і автобусних ліній, що забезпечують ефективне переміщення по місту.
Часто, особливо в центрі міста, варто відмовитися від автомобіля на користь громадського транспорту.
Квиток на 1 поїздку коштує 4,60 zl (1$).
По ньому можна або їхати скільки завгодно часу на одній лінії, або робити яку завгодно кількість пересадок протягом 50 хвилин з моменту компостування.
Можна купити 20-хвилинний квиток, коштує він дешевше – 3,40 zl (0.70$).
Але якщо ви хочете зробити 3-4 поїздки – краще придбати квиток на 1 день.
Коштує він 15 zl (4$), і діє 24 години з моменту компостування.
Куди піти
Краківська фортеця Вавель
Краківська фортеця Вавель, що височіє над річкою Вісла.
З XI і до початку XVII століття це була головна резиденція польських королів.
У фортеці є деталі романського і готичного стилів.
Сьогодні тут розташований багатий музей, повний найрізноманітніших історичних експонатів.
Найбільш відомими з них є Коронаційні коштовності.
Ринкова площа Кракова
Ринкова площа Кракова – одна з найбільших середньовічних площ в Європі.
Вона була побудована в 1257 році, а оточуючі її будівлі з’явилися у XIV-XV століттях.
Головними пам’ятками площі, крім самого ринку є Ратушна вежа, костел cв. Войцеха, пам’ятник Адаму Міцкевичу, палац Збаражі та, зрозуміло, Маріацький костел.
Палац Єпископів в Кракові
Палац Єпископів – одна з визначних пам’яток міста, пов’язана з Каролем Войтилою – Папою Римським Іоанном Павлом II.
У 60-70-х роках минулого століття він жив в цьому будинку, і після обрання продовжував періодично приїжджати сюди.
У внутрішньому дворику палацу Єпископів стоїть пам’ятник улюбленому поляками Римському Папі.
Казімєж
Казімєж – єврейське місто, який тільки в XIX столітті стало частиною Кракова.
У Казімежі найвідоміші будівлі – це костел святої Катаріни та костел Тіла Господнього, а також ортодоксальні синагоги, старі кладовища, гімназія, центр єврейської культури.
Маріацький костел в Кракові
Зведений в 1322 році на фундаменті спаленого монголами романського храму, костел всі наступні роки безперервно оновлювався і добудовувався, поступово набуваючи риси досконалої базиліки.
Разючий інтер’єр, над яким працювали видатні італійські, німецькі та польські майстри.
Їжа
Після тривалої прогулянки потрібно добре поїсти.
Економніше всього робити покупки у супермаркетах, наприклад, LIDL
Так, можна пообідати за 19 zł (5$).Також по темі: Внутрішній туризм: де можна відпочити в Україні Туризм на карантині: як повернути гроші за авіаквитки Кіпр: острів з душею та відпочинком на будь-який смак (ФОТО)
Прага
Атмосфера та архітектура Праги робить її ідеальним туристичним напрямком для фанатів мистецтва, які хочуть поринути в історію.
Сучасна міська культура поєднується зі старовинними будинками.
Прага – це місто який перемістить тебе в казку.
Як доїхати
До Праги також ходять як автобуси, так і літаки.
Можна скористатися лоукостерами, які доставлять вас до Праги та повернуть в Київ за 4 500 грн. (165$).
За подорож на автобусі середня ціна складає 2 300 грн (84$) до Праги та 2 600 (95$) до Києва.
Де жити
Багато історичних місць Праги знаходиться у центрі, потрібно це пам’ятати при виборі житла.
У хостелі середня ціна за ліжко складає 600 грн (22$).
Як пересуватися
Міський громадський транспорт Праги складається з автобусів і трамваїв.
Крім того, в Празі є мережа метро і єдина тролейбусна лінія.
Єдиний квиток діє на всіх лініях метро, трамваїв, автобусів, електричок в межах міста, фунікулері, поромах.
Рекомендуємо придбати квиток, якій діє 24 години за 110 czk (5$).
Куди піти
Празький град
Цей неймовірний замковий комплекс, розташований на пагорбі з прекрасним видом на історичні райони Праги, дозволить вам з легкістю помандрувати у часі та провести прекрасний день просто неба.
Карлів міст
Жодна поїздка в столицю Чехії не обходиться без відвідування Карлова моста, що з’єднує Малу Страну і Старе Місто.
Днем міст переповнений людьми, так що краще виберіть ранкові та вечірні прогулянки.
Староміська площа
Староміська площа – серце Праги, вона переповнена туристами протягом усього дня.
Помилуйтеся пам’ятками Староміської площі та вуличками, розташованими поруч з нею, там знаходяться прекрасні історичні будівлі, цікаві музеї, затишні ресторани та магазини.
Рухомі фігури празького Орлоя
Празьким курантам понад 600 років, вони – справжній символ Праги та найстаріші у світі астрономічні часи.
Приєднайтесь до численних туристів під годинником, щоб побачити рух фігур, почути музичний передзвін і крик півня.
Їжа
У столиці Чехії все зроблено для зручності туристів, тому на кожному кроці можна знайти заклад громадського харчування, в якому ви зможете скуштувати найкращі страви чеської кухні.
Але якщо ви не хочете переплачувати, пам’ятайте про одну важливу річ – чим ближче кафе або ресторан розташовується до основних туристичних маршрутів, тим вище в ньому ціни, а ось розмір порції, навпаки, виявляється менше.
Кіпр
Кіпр – це по-справжньому унікальний острів, який має безліч дуже привабливих для туристів переваг.
Наприклад, він розташований приблизно в центрі Середземного моря, повітря тут дуже чисте, а пляжі вважаються одними з кращих у світі, на Кіпрі відбувалося безліч історичних подій.
Як доїхати
До Кіпру, на жаль, можливо добратися лише літаком.
Якщо обрати лоукостер “WizzAir”, то ціна за рейс в Ларнаку й назад складе приблизно 3 000 грн (109$).
Де жити
Ціни за хостел у Ларнаці не найдешевші.
За ліжко у хостелі прийдеться віддати щонайменше 1 000 грн (36$).
Як пересуватися
Кіпр – острів невеликий, тож і транспортна система тут відповідна. Що може здатися дивним, враховуючи особливий курортний статус Республіки Кіпр і велику популярність у туристів.
Деякі види транспорту просто відсутні – за непотрібністю залізничне сполучення було припинено ще в 1952 році, а внутрішнє авіасполучення як таке також не представлено.
Однак при цьому здійснюються чартерні перельоти між Ларнакою і Пафосом на невеликих прогулянкових літаках, які в першу чергу орієнтовані на туристів.
Куди поїхати
Айа-Напа
Айа-Напа розташована на південно-східному узбережжі Кіпру, в 50 км від аеропорту Ларнаки.
Завдяки своїм широким пляжам з білим піском – одним із кращих на острові, Айа-Напа перетворилася в один з найпопулярніших курортів для сімейного та молодіжного відпочинку.
Ларнака
Найстаріше місто Кіпру, провінційний, спокійний курорт Ларнака сподобається вам, якщо ви мріяли про сімейний відпочинок без гучних розваг і без зайвої помпезності.
Поліс
Поліс це скорочене ім’я, а повне звучить як Поліс Хрісохус.
Що в перекладі означає Золоте Місто. Його населяє всього дві тисячі осіб, хоча за історичними даними раніше жителів було набагато більше.
Їжа
На Кіпрі до їжі ставляться з великою повагою і захопленням.
Їжа це невід’ємна частина місцевої культури.
Їдять тут із задоволенням і багато. Мало є тут не прийнято.
Тому і порції в ресторанах великі та щедрі, будьте до цього готові.
Нагадуємо, що раніше ми писали про туристичні місця Сербії.
Фото: Unsplash