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ICTV Ранок 04.07.2021 17:40
04.07.2021 17:40
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Європа: як провести відпустку за 400$


В наш час стало доволі складно подорожувати через пандемію коронавірусу.

Але цього літа ЄС відкриває кордони для тих хто вже вакцинувався, і цим варто скористатися.

Краків

Краків – колишня столиця Польщі, а зараз одне з найкрасивіших архітектурних міст у Європі.

На вуличках міста стоїть середньовічна атмосфера, яка захоплює кожного туриста. 

Краків – це місто зелених скверів, красивих парків та затишних вуличок.

Попри все це, він є досить не дорогим містом для подорожі.

Як доїхати

До Кракова можна дістатися двома основними способами – літаком та автобусом.

З київських Жулян регулярно літають рейси Wizzair та інших лоукостерів.

Середня ціна за квиток туди й назад – 3,5 тис. грн (128$). 

Якщо бронювати поїздку на автобусі, то потрібно буде заплатити в середньому 1 000 грн з Києва у Краків і ще 1 100 грн з Кракова у Київ.

Разом виходить 2 100 грн (77$).

Де жити

У цілях економії рекомендуємо бронювати хостели.

Середня ціна за ліжко у хостелі складає 450 грн (17$).

Як пересуватися

У Кракові є багато трамвайних і автобусних ліній, що забезпечують ефективне переміщення по місту. 

Часто, особливо в центрі міста, варто відмовитися від автомобіля на користь громадського транспорту.

Квиток на 1 поїздку коштує 4,60 zl (1$). 

По ньому можна або їхати скільки завгодно часу на одній лінії, або робити яку завгодно кількість пересадок протягом 50 хвилин з моменту компостування.

Можна купити 20-хвилинний квиток, коштує він дешевше – 3,40 zl (0.70$).

Але якщо ви хочете зробити 3-4 поїздки – краще придбати квиток на 1 день. 

Коштує він 15 zl (4$), і діє 24 години з моменту компостування.

Куди піти

Краківська фортеця Вавель

Краківська фортеця Вавель, що височіє над річкою Вісла. 

З XI і до початку XVII століття це була головна резиденція польських королів.

У фортеці є деталі романського і готичного стилів. 

Сьогодні тут розташований багатий музей, повний найрізноманітніших історичних експонатів. 

Найбільш відомими з них є Коронаційні коштовності. 

Ринкова площа Кракова

Ринкова площа Кракова – одна з найбільших середньовічних площ в Європі. 

Вона була побудована в 1257 році, а оточуючі її будівлі з’явилися у XIV-XV століттях. 

Головними пам’ятками площі, крім самого ринку є Ратушна вежа, костел cв. Войцеха, пам’ятник Адаму Міцкевичу, палац Збаражі та, зрозуміло, Маріацький костел.

Палац Єпископів в Кракові

Палац Єпископів – одна з визначних пам’яток міста, пов’язана з Каролем Войтилою – Папою Римським Іоанном Павлом II. 

У 60-70-х роках минулого століття він жив в цьому будинку, і після обрання продовжував періодично приїжджати сюди. 

У внутрішньому дворику палацу Єпископів стоїть пам’ятник улюбленому поляками Римському Папі.

Казімєж

Казімєж – єврейське місто, який тільки в XIX столітті стало частиною Кракова.

У Казімежі найвідоміші будівлі – це костел святої Катаріни та костел Тіла Господнього, а також ортодоксальні синагоги, старі кладовища, гімназія, центр єврейської культури.

Маріацький костел в Кракові

Зведений в 1322 році на фундаменті спаленого монголами романського храму, костел всі наступні роки безперервно оновлювався і добудовувався, поступово набуваючи риси досконалої базиліки. 

Разючий інтер’єр, над яким працювали видатні італійські, німецькі та польські майстри.

Їжа

Після тривалої прогулянки потрібно добре поїсти.

Економніше всього робити покупки у супермаркетах, наприклад, LIDL

Так, можна пообідати за 19 zł (5$).

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Прага

Атмосфера та архітектура Праги робить її ідеальним туристичним напрямком для фанатів мистецтва, які хочуть поринути в історію.

Сучасна міська культура поєднується зі старовинними будинками.

Прага – це місто який перемістить тебе в казку.

Як доїхати

До Праги також ходять як автобуси, так і літаки.

Можна скористатися лоукостерами, які доставлять вас до Праги та повернуть в Київ за 4 500 грн. (165$).

За подорож на автобусі середня ціна складає 2 300 грн (84$) до Праги та 2 600 (95$) до Києва.

Де жити

Багато історичних місць Праги знаходиться у центрі, потрібно це пам’ятати при виборі житла.

У хостелі середня ціна за ліжко складає 600 грн (22$).

Як пересуватися

Міський громадський транспорт Праги складається з автобусів і трамваїв. 

Крім того, в Празі є мережа метро і єдина тролейбусна лінія.

Єдиний квиток діє на всіх лініях метро, трамваїв, автобусів, електричок в межах міста, фунікулері, поромах.

Рекомендуємо придбати квиток, якій діє 24 години за 110 czk (5$).

Куди піти

Празький град

Цей неймовірний замковий комплекс, розташований на пагорбі з прекрасним видом на історичні райони Праги, дозволить вам з легкістю помандрувати у часі та провести прекрасний день просто неба.

Карлів міст

Жодна поїздка в столицю Чехії не обходиться без відвідування Карлова моста, що з’єднує Малу Страну і Старе Місто.

Днем міст переповнений людьми, так що краще виберіть ранкові та вечірні прогулянки.

Староміська площа

Староміська площа – серце Праги, вона переповнена туристами протягом усього дня. 

Помилуйтеся пам’ятками Староміської площі та вуличками, розташованими поруч з нею, там знаходяться прекрасні історичні будівлі, цікаві музеї, затишні ресторани та магазини.

Рухомі фігури празького Орлоя

Празьким курантам понад 600 років, вони – справжній символ Праги та найстаріші у світі астрономічні часи. 

Приєднайтесь до численних туристів під годинником, щоб побачити рух фігур, почути музичний передзвін і крик півня.

Їжа

У столиці Чехії все зроблено для зручності туристів, тому на кожному кроці можна знайти заклад громадського харчування, в якому ви зможете скуштувати найкращі страви чеської кухні. 

Але якщо ви не хочете переплачувати, пам’ятайте про одну важливу річ – чим ближче кафе або ресторан розташовується до основних туристичних маршрутів, тим вище в ньому ціни, а ось розмір порції, навпаки, виявляється менше.

Кіпр

Кіпр – це по-справжньому унікальний острів, який має безліч дуже привабливих для туристів переваг. 

Наприклад, він розташований приблизно в центрі Середземного моря, повітря тут дуже чисте, а пляжі вважаються одними з кращих у світі, на Кіпрі відбувалося безліч історичних подій.

Як доїхати

До Кіпру, на жаль, можливо добратися лише літаком.

Якщо обрати лоукостер “WizzAir”, то ціна за рейс в Ларнаку й назад складе приблизно 3 000 грн (109$).

Де жити

Ціни за хостел у Ларнаці не найдешевші.

За ліжко у хостелі прийдеться віддати щонайменше 1 000 грн (36$).

Як пересуватися

Кіпр – острів невеликий, тож і транспортна система тут відповідна. Що може здатися дивним, враховуючи особливий курортний статус Республіки Кіпр і велику популярність у туристів. 

Деякі види транспорту просто відсутні – за непотрібністю залізничне сполучення було припинено ще в 1952 році, а внутрішнє авіасполучення як таке також не представлено. 

Однак при цьому здійснюються чартерні перельоти між Ларнакою і Пафосом на невеликих прогулянкових літаках, які в першу чергу орієнтовані на туристів.

Куди поїхати

Айа-Напа

Айа-Напа розташована на південно-східному узбережжі Кіпру, в 50 км від аеропорту Ларнаки. 

Завдяки своїм широким пляжам з білим піском – одним із кращих на острові, Айа-Напа перетворилася в один з найпопулярніших курортів для сімейного та молодіжного відпочинку.

Ларнака

Найстаріше місто Кіпру, провінційний, спокійний курорт Ларнака сподобається вам, якщо ви мріяли про сімейний відпочинок без гучних розваг і без зайвої помпезності.

Поліс

Поліс це скорочене ім’я, а повне звучить як Поліс Хрісохус. 

Що в перекладі означає Золоте Місто. Його населяє всього дві тисячі осіб, хоча за історичними даними раніше жителів було набагато більше.

Їжа

На Кіпрі до їжі ставляться з великою повагою і захопленням. 

Їжа це невід’ємна частина місцевої культури. 

Їдять тут із задоволенням і багато. Мало є тут не прийнято. 

Тому і порції в ресторанах великі та щедрі, будьте до цього готові.

Нагадуємо, що раніше ми писали про туристичні місця Сербії.

Фото: Unsplash

Дмитро Несін

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Теги: подорожі
04.07.2021 17:40



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