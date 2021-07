Гороскоп на 4 липня 2021 року для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 4 липня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

День сприятливий і для роботи, і для відпочинку: не буде ніяких перешкод, неприємності обійдуть вас стороною. Усе, що ви задумали, складеться найкращим чином. Сьогодні, можливо, станеться якесь важлива подія у вашому житті. Ймовірно, вас чекає романтична зустріч з людиною, яка призведе до тривалих стосунків.

День активної боротьби зі спокусами. Якщо сьогодні на роботі вам запропонують з’їздити у відрядження, краще відмовтеся. Ваші справи можуть сповільнитися через те, що натраплять на нездоланні перешкоди. Сьогодні може статися щось, що серйозно вплине на ваші справи або стан здоров’я.

Доля як і раніше випробує вас, перевірить правильність обраного вами шляху. Зірки попереджають про небезпеку для здоров’я. Не намагайтеся досягти серйозного прориву в справах — обставини не будуть сприяти успіху.

Ваші справи можуть сповільнитися через те, що натраплять на нездоланні перешкоди, а бажання зіткнуться з неможливістю їх здійснення. Від позитиву і поступливості ви можете перейти до упертості і дратівливості. У цей день бажано усамітнитись.

Уміння раціонально планувати свої справи і розподіляти сили допоможе уникнути неприємностей. День несприятливий для поїздок, відряджень і подорожей. Чоловікам-Левам слід приділити увагу своєму здоров’ю — життєвий потенціал має тенденцію до зниження.

Вир подій цього дня поглине вас цілковито. Ви опинитеся потрібні всім і відразу. Близькі можуть бути незадоволеними через брак вашої уваги. Ви відчуєте себе виснаженим і втомленим. Якщо вам захочеться відволіктися, то зверніться до вічних цінностей — класичної музики та літератури.

Зустрічі сьогодні принесуть неприємності, надії — розчарування. Постарайтеся не приймати близько до серця негативні тенденції дня. Можлива легка депресія, яка зараз не є доречною. Постарайтеся не йти в думки і не займайтися самоаналізом, оскільки від цього нічого не зміниться.

На вас чекає звичайний трудовий день. Рекомендується знизити активність і розібратися у своїх думках і почуттях. Якщо ви присвятите себе творчості, то зможете віднайти внутрішню гармонію. Ваша жертовність по відношенню до найближчих людей здивує багатьох. Залучіть до своїх занять дітей, які будуть раді спілкуванню з вами.

Доля, як і раніше, випробує вас на міцність. Низький життєвий потенціал може вплинути на вашу працездатність, що призведе до дратівливості. Критичні зауваження у вашу адресу можуть погіршити настрій, однак ваші практичний підхід до справи і незлопам’ятність повернуть стосунки в прийнятне русло. Спілкування з особами протилежної статі не обіцяє успіху.

Захоплена робота або діяльність, що вимагає великого фізичного напруження, може грунтовно підірвати ваші сили, а прагнення домогтися успіху — негативно позначитися на самопочутті. Сьогодні протипоказані поспішність і метушливість.

День провокацій, обманів, спокус. Зірки рекомендують обмежити контакти з незнайомими людьми. Напружена атмосфера у суспільному житті може негативно вплинути на вашу психіку. Не рекомендується ризикувати, будувати нереальні плани. Від вашої стриманості і обачності у поведінці будуть залежати подальші успіхи в усіх сферах життя.

День символізує активізацію негативних процесів у суспільстві. Особливо уважними повинні бути державні службовці, яким слід врахувати всі зміни, перш ніж братися за роботу. Ваші справи можуть сповільнитися через те, що натраплять на нездоланні перешкоди, а бажання будуть стикатися із неможливістю їх здійснення, що призведе до загострення почуттів. Потрібно стежити за станом здоров’я.

