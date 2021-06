Чим замінити майонез у салаті: 5 ідей корисних заправок

Чим замінити майонез – 5 смачних і корисних заправок для салатів, які сподобаються всій родині.

Майонез – дуже жирний і калорійний продукт, від якого масово відмовляються прихильники правильного харчування.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі натуральні заправки, які з легкістю замінять майонез у будь-якому салаті. Повір, так буде ще смачніше!

Густий білий несолодкий йогурт – це легка та дієтична заправка, яка ідеально підійде для будь-якого овочевого салату.

Він має ніжну текстуру, збалансований смак із легкою кислинкою та невисоку жирність. Завдяки цьому – і смакує чудово, і фігурі не шкодить.

Візьми оливкову олію, бальзамічний оцет, діжонську гірчицю, сіль і трішки меду за смаком. Ретельно перемішай соус у чашці і полий страву.

Ця легка та вишукана заправка ідеально підійде для рибних та м’ясних салатів із салатною зеленню.

На її приготування тобі знадобиться не більш ніж 3 хвилини.

Ця заправка ідеально підійде для Цезаря та інших м’ясних салатів.

Готується теж дуже просто.

2 варені жовтки розітри з двома чайними ложками гірчиці. Додай 2 столові ложки лимонного соку, 100 мл олії, сіль та перець за смаком.

Ретельно перемішай – і можна заправляти салат.

Надзвичайно смачна заправка, яка підійде до будь-якого салату. Щоправда, її приготування займе трішки більше часу.

Підсмаж 200 грамів чищених грецьких горіхів на сухій сковороді без олії та перебий їх у блендері.

Додай 2 варених жовтки, 2 ст.л. олії, 2 ч.л. гірчиці, 2 зубки часнику, а також сіль, перець та лимонний сік за смаком.

Ще раз перебий у блендері та розбав водою до консистенції густої сметани. Готово!

Якщо ти хочеш відчути натуральний смак інгредієнтів салату, спробуй обмежитися олією. Щоправда, рафінована для цієї мети не дуже підходить – її краще використовувати для жарки.

А у салат радимо додавати олію першого холодного віджиму – вона набагато смачніше і корисніше.

Ти можеш обрати будь-яку на свій смак. Нам найбільше подобаються оливкова, лляна, обліпихова та класична соняшникова олії.

Спробуй ці заправки – і ти більше не схочеш класти майонез у свій салат.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що приготувати з редису.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.