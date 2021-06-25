День митника 2021: привітання українською мовою у віршах, прозі та картинках

Привітання з Днем митника українською мовою у віршах, прозі та картинках.
25 червня в Україні відзначають День митника. Саме у цей день 1991 році Верховна Рада ухвалила Закон про митну справу в Україні.
Митна служба – важлива складова суверенітету і незалежності України. Без неї неможливо захистити державні економічні інтереси.
Якщо у вас є знайомі митники – не забудьте їх привітати в цей день. Ранок у Великому Місті зібрав найкращі вітання.
З Днем митника – привітання у віршах
Службу державну митник несе,
Зайвого злодій не провезе.
Що у валізах, в вантажних вагонах
Перевіряють люди в погонах.
В день цей святковий
Прийміть привітання
Вітаємо з Днем митника
Хай збудуться всі бажання!
***
Працівники митниці – люди особливі,
Хоч душі їхні ніжні і вразливі:
Напруженість дає себе взнаки,
Бо в їхньому житті все навпаки –
Коли уся країна щось святкує,
Тоді митник наполегливо працює,
Коли вночі усі лягають спати,
Митник почне вантажі перевіряти
Та радий він! Бо до усього звиклий
Трудяга відповідальний – митник!
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У митника сьогодні свято,
Будемо разом святкувати.
Але пильність не втрачати,
Бо це митника в крові,
Перевіряти вантажі.
Зі святом вас!Також по темі: Гарні слова коханому: як показати чоловіку, що він для тебе важливий Привітання хрещеному батьку з Днем народження: проза, вірші та короткі СМС Щиро та небанально. Привітання з Днем народження у прозі
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На кордоні ви заслін
Ставите надійний,
Щоб до нас не надійшов
Ще й товар негідний.
До казни держави теж
Кладете копійку,
Нелегку роботу цю
Робіть на п’ятірку!
З Днем митника – привітання у прозі
Тому, хто стоїть на варті держави, тому, чиї очі подібні до рентгену, в День митника я адресую свої привітання! Нехай для опису твого життя підходять тільки найяскравіші і кращі епітети, а щастя, зігріваючи серце, не вимірюється ніякими заходами!
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У свято День митниці, людям цієї професії хочеться побажати здоров’я, щастя, спокою і терпіння. Щоб кожна ваша робоча зміна проходила тихо і мирно, без пригод, щоб ви завжди поверталися до своїх рідних. Ви сміливі, сильні, мужні. Спасибі вам за все. Ми вами пишаємося!
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Вітаю з Днем митника України та від щирого серця бажаю не втрачати пильності на своєму посту, завжди бути вірним стражем закону і порядку на кордоні, не знати втоми і зневіри, успіхів у роботі та удачі на життєвому шляху.
Короткі привітання з Днем митника
Вітаю з професійним святом Дня митника! Бажаю, щоб більше пригод було в звичайному житті, а на роботі хай все буде спокійно.
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Бажаю всьому особовому складу, ветеранам митних органів і членам їхніх родин міцного здоров’я, щастя, оптимізму і подальшої плідної діяльності на благо країни.
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Дорогі, шановні наші працівники митної служби! Щастя Вам і Вашим сім’ям, відмінного здоров’я, везіння та успіхів у всьому!
З Днем митника – привітання у картинках
Нагадаємо, раніше ми публікували оригінальні привітання з Днем народження.
Фото: Державна митна служба України