День митника 2021: привітання українською мовою у віршах, прозі та картинках

Привітання з Днем митника українською мовою у віршах, прозі та картинках.

25 червня в Україні відзначають День митника. Саме у цей день 1991 році Верховна Рада ухвалила Закон про митну справу в Україні.

Митна служба – важлива складова суверенітету і незалежності України. Без неї неможливо захистити державні економічні інтереси.

Якщо у вас є знайомі митники – не забудьте їх привітати в цей день. Ранок у Великому Місті зібрав найкращі вітання.

З Днем митника – привітання у віршах

Службу державну митник несе,

Зайвого злодій не провезе.

Що у валізах, в вантажних вагонах

Перевіряють люди в погонах.

В день цей святковий

Прийміть привітання

Вітаємо з Днем митника

Хай збудуться всі бажання!

***

Працівники митниці – люди особливі,

Хоч душі їхні ніжні і вразливі:

Напруженість дає себе взнаки,

Бо в їхньому житті все навпаки –

Коли уся країна щось святкує,

Тоді митник наполегливо працює,

Коли вночі усі лягають спати,

Митник почне вантажі перевіряти

Та радий він! Бо до усього звиклий

Трудяга відповідальний – митник!

***

У митника сьогодні свято,

Будемо разом святкувати.

Але пильність не втрачати,

Бо це митника в крові,

Перевіряти вантажі.

Зі святом вас!

***

На кордоні ви заслін

Ставите надійний,

Щоб до нас не надійшов

Ще й товар негідний.

До казни держави теж

Кладете копійку,

Нелегку роботу цю

Робіть на п’ятірку!

З Днем митника – привітання у прозі

Тому, хто стоїть на варті держави, тому, чиї очі подібні до рентгену, в День митника я адресую свої привітання! Нехай для опису твого життя підходять тільки найяскравіші і кращі епітети, а щастя, зігріваючи серце, не вимірюється ніякими заходами!

***

У свято День митниці, людям цієї професії хочеться побажати здоров’я, щастя, спокою і терпіння. Щоб кожна ваша робоча зміна проходила тихо і мирно, без пригод, щоб ви завжди поверталися до своїх рідних. Ви сміливі, сильні, мужні. Спасибі вам за все. Ми вами пишаємося!

***

Вітаю з Днем митника України та від щирого серця бажаю не втрачати пильності на своєму посту, завжди бути вірним стражем закону і порядку на кордоні, не знати втоми і зневіри, успіхів у роботі та удачі на життєвому шляху.

Короткі привітання з Днем митника

Вітаю з професійним святом Дня митника! Бажаю, щоб більше пригод було в звичайному житті, а на роботі хай все буде спокійно.

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Бажаю всьому особовому складу, ветеранам митних органів і членам їхніх родин міцного здоров’я, щастя, оптимізму і подальшої плідної діяльності на благо країни.

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Дорогі, шановні наші працівники митної служби! Щастя Вам і Вашим сім’ям, відмінного здоров’я, везіння та успіхів у всьому!

З Днем митника – привітання у картинках

Нагадаємо, раніше ми публікували оригінальні привітання з Днем народження.

Фото: Державна митна служба України

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