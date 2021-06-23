Неперевершені форми у 56! Елізабет Герлі похизувалася розкішним декольте

56-річна голлівудська акторка Елізабет Герлі показала розкішне декольте.
Спокусливим фото зірка поділилася у своєму інстаграмі.
“Відпочиваю у власному домі”, – прокоментувала свій гарячий знімок Герлі.
Пост актриси зібрав понад 200 тисяч вподобань.
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Фото: elizabethhurley1
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23.06.2021 19:15
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