Неперевершені форми у 56! Елізабет Герлі похизувалася розкішним декольте

56-річна голлівудська акторка Елізабет Герлі показала розкішне декольте.

Спокусливим фото зірка поділилася у своєму інстаграмі.

“Відпочиваю у власному домі”, – прокоментувала свій гарячий знімок Герлі.

Пост актриси зібрав понад 200 тисяч вподобань.

Детальніше про цю та інші зіркові новини дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про роман Джей Ло та Бена Аффлека.

Фото: elizabethhurley1

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