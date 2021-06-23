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ICTV Ранок 23.06.2021 19:15
23.06.2021 19:15
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Неперевершені форми у 56! Елізабет Герлі похизувалася розкішним декольте


56-річна голлівудська акторка Елізабет Герлі показала розкішне декольте.

Спокусливим фото зірка поділилася у своєму інстаграмі.

“Відпочиваю у власному домі”, – прокоментувала свій гарячий знімок Герлі.

Пост актриси зібрав понад 200 тисяч вподобань.

Також по темі: 55-річна Елізабет Герлі похизувалася знімками в купальнику 55 – не вирок. Елізабет Герлі поділилася розкішним відео в джакузі Гаряча Елізабет Герлі: 55-річна зірка підірвала мережу пікантними фото

Детальніше про цю та інші зіркові новини дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про роман Джей Ло та Бена Аффлека.

Фото: elizabethhurley1

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Теги: інстаграм зірок, Елізабет Герлі, зірки, шоу-біз
23.06.2021 19:15



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