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ICTV Ранок 22.06.2021 09:09
22.06.2021 09:09
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Модні імена: як назвати дитину в 2021 році


Як назвати дитину у 2021 – поради від Ранку у Великому Місті. 

Вибір імені для малюка завжди трепетний та відповідальний процес.

Адже певною мірою це формує долю та вдачу дитини, впливає на його життя.

Ми зібрали для вас найпопулярніші імена для малюків у 2021.

Як назвати дитину

Передусім хочемо нагадати кілька важливих деталей.

  • Обираючи ім’я, зважайте на перспективу майбутньої дитини. Називайте серйозно. Адже смішні або дещо дивні імена можуть зіграти з вашим малюком злий жарт, коли він виросте.
  • Постарайтеся, щоб ім’я гармонійно поєднувалося з по батькові. Якщо тато іноземець, дитині може пасувати наймення, які характерні для його народу.
  • Подумайте про внуків. Так, якщо у вас хлопчик, одразу спрогнозуйте, яке по-батькові будуть мати його діти.
  • Дотримуйтеся золотої середини. Надто рідкісне ім’я може завдати незручностей малюку, він ризикує стати об’єктом насмішок із боку однолітків. Водночас дитині з дуже популярним іменем доведеться постійно зустрічати тезок. Тому важливо поєднати в імені унікальність, красу та милозвучність.

baby on floor

Модні імена 2021

За статистикою популярні нині такі імена.

Для дівчаток – Софія, Анна, Дарина, Поліна, Емілія, Мілана, Марія, Анастасія, Соломія, Валерія, Злата.

Для хлопчиків – Артем, Богдан, Єгор, Іван, Данило, Денис, Матвій, Кирило, Назар, Тимофій, Максим.

Також модними у 2021 році будуть Ангеліна, Маргарита, Олександра, Аліса, Володимир, Роман, Ігор, Юрій, Тарас.

Проте Ранок у Великому Місті все ж нагадує: зважайте на моду, але насамперед називайте малюка так, як підказує серце.

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Фото: Unsplash 

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Теги: імена, Діти
22.06.2021 09:09



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