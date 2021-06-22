Модні імена: як назвати дитину в 2021 році

Як назвати дитину у 2021 – поради від Ранку у Великому Місті.

Вибір імені для малюка – завжди трепетний та відповідальний процес.

Адже певною мірою це формує долю та вдачу дитини, впливає на його життя.

Ми зібрали для вас найпопулярніші імена для малюків у 2021.

Як назвати дитину

Передусім хочемо нагадати кілька важливих деталей.

Обираючи ім’я, зважайте на перспективу майбутньої дитини. Називайте серйозно. Адже смішні або дещо дивні імена можуть зіграти з вашим малюком злий жарт, коли він виросте.

Постарайтеся, щоб ім’я гармонійно поєднувалося з по батькові. Якщо тато іноземець, дитині може пасувати наймення, які характерні для його народу.

Подумайте про внуків. Так, якщо у вас хлопчик, одразу спрогнозуйте, яке по-батькові будуть мати його діти.

Дотримуйтеся золотої середини. Надто рідкісне ім’я може завдати незручностей малюку, він ризикує стати об’єктом насмішок із боку однолітків. Водночас дитині з дуже популярним іменем доведеться постійно зустрічати тезок. Тому важливо поєднати в імені унікальність, красу та милозвучність.

Модні імена 2021

За статистикою популярні нині такі імена.

Для дівчаток – Софія, Анна, Дарина, Поліна, Емілія, Мілана, Марія, Анастасія, Соломія, Валерія, Злата. Для хлопчиків – Артем, Богдан, Єгор, Іван, Данило, Денис, Матвій, Кирило, Назар, Тимофій, Максим.

Також модними у 2021 році будуть Ангеліна, Маргарита, Олександра, Аліса, Володимир, Роман, Ігор, Юрій, Тарас.

Проте Ранок у Великому Місті все ж нагадує: зважайте на моду, але насамперед називайте малюка так, як підказує серце.

Нагадаємо, раніше ми писали про день захисту дітей в Україні.

Фото: Unsplash

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