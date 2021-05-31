Свято для юних громадян: завтра Україна та світ відзначає День захисту дітей

1 червня Україна та світ традиційно відзначає Міжнародний день захисту дітей.
Не всі знають, як і чому виникло це свято, та які цілі переслідує.
Тому Ранок у Великому Місті вирішив усе детально розповісти.
День захисту дітей: що треба знати?
Історія свята
Традиція святкування Міжнародного дня захисту дітей 1 червня з’явилася у листопаді 1949 року завдяки спеціальній сесії Міжнародної демократичної федерації жінок в Парижі.
Уперше ж відзначався він у 1950 році в 51 країні світу.
Україна долучилась до традиції Указом Президента від 30 травня 1998 року.Також по темі: Тури вихідного дня: топ-3 напрямки по Україні Сезон шашликів: як вибрати якісне м'ясо і навіщо перевіряти термін придатності вугілля? Вихідні в червні 2021: коли і скільки будуть відпочивати українці
Мало хто знає, що 1 червня також відзначається, проголошений резолюцією 66/292 Генеральної Асамблеї ООН в 2012 році, Всесвітній день батьків.
Адже сами на них покладена найбільша відповідальність за виховання дитини.
Мета і місія
Людство зобов’язане дати дитині найкраще, що воно може дати.
Це і є головною тезою Міжнародного дня захисту дітей.
А також 1 червня — ідеальний привід нагадати дорослим про необхідність дотримання прав дітей:
- на життя,
- на свободу думок і віросповідання,
- на освіту, відпочинок і дозвілля,
- на захист від фізичного та психологічного насильства,
- на захист від експлуатації дитячої праці.
Головні символи свята
Офіційним символом Міжнародного дня захисту дітей є особливий прапор.
Ці фігурки символізують єдність усіх рас і народів і заохочують до миру, братерства і взаєморозуміння між дітьми з усіх куточків земної кулі.
Діти — це наше майбутнє.
Тож тільки в умовах захисту прав і свобод дитини можливе формування гуманного і справедливого суспільства.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи вакцинуватимуть дітей від коронавірусу.
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