Твої звички, що заважають жити краще

Всім вже зрозуміло, що паління, вживання алкоголю та наркотиків — це шкідливі звички. Але які ще дії можуть пувати наше життя?

Ранок у Великому місті підготував список звичок, які точно будуть знайомі багатьом з нас, але яких краще було б уникати.

Перший крок у подоланні шкідливої звички — це усвідомлення того, що вона присутня у нашому житті. Згодні?

Шкідливі звички, яких варто позбутися

Економія на їжі

Фінансове становище, на жаль, досить часто вганяє людей в крайнощі. Але за будь-якої можливості необхідно купувати якісну їжу.

В погоні за низькою ціною виробники часто жертвують якістю сировини. Тому на багатьох етикетках ми можемо бачити безліч Е-шок: Е281, Е621, Е321, Е281 тощо.

Звісно, організм не буде “дякувати” за постійний потік хімікатів та консервантів.

Спочатку все здається нормальним, адже здоров’я в порядку і не дає жодних знаків, що щось пішло не так.

Але рано чи пізно виразка шлунку чи інтоксикація нагрянуть, і тоді в раціоні доведеться залишити лише натуральний знежирений кефір та печиво “Марія”. Ну, і всі можливі та недешеві ліки.

Вживання недостатньої кількості води

Існує багато різних варіантів чому і скільки літрів води потрібно випити людині за добу.

Але дедалі частіше можемо бачити просту рекомендацію: прислухайтесь до власного тіла.

Воно саме підкаже, коли та скільки води тобі потрібно. І це правда, адже людина протягом дня постійно втрачає вологу через потовиділення, сечовипускання та навіть дихання. Відповідно, запаси потрібно поповнювати.

Варто пам’ятати, що спрага — це прямий сигнал критичного зневоднення організму. Тому ігнорувати потребу не можна в жодному разі.

Вода бере участь майже у всіх процесах життєдіяльності: кровообіг, робота мозку, вивід токсинів з організму, надання тканинам еластичності та багато інших.

Саме тому вона позитивно впливає на самопочуття та зовнішній стан людини.

Зневажливе ставлення до стану зубів

Діти бояться стоматологів через часто болісний процес. Дорослі люди бояться рахунку.

Лікарі рекомендують відвідувати стоматолога раз на півроку. І цю пораду не варто пропускати повз вуха.

Завжди потрібно пам’ятати, що попередити проблему або виявити та лікувати її на ранній стадії, завжди простіше і дешевше. Лікувати вже запущений процес – означає переплачувати і поставити номер свого стоматолога на перше місце у “Важливих”.

Позитивне мислення — це чудово, але вилікувати ним вже наявну проблему, погодься, важко.

Самокатування

Хвилинка ліні особливо відповідальним людям дається дуже непросто. Відразу здається, що ти безнадійний і нічого не досягнеш у своєму житті, бо зараз просто не в стані нічого зробити.

Саморозвиток- це природній процес. Але це не означає, що людина має працювати і бути зайнятою 24 години на добу для того, щоб не стояти на місці. Не дарма часто говорять, що лінь — двигун прогресу.

Докори сумління під час ліні лише забирають вашу енергію і не дають рухатись далі. Дозвольте собі відпочити з чистою совістю, а потім з заповненими енергетичними ресурсами вривайтеся у справи.

Звичка ігнорувати та постійно переносити відпочинок

Сучасний ритм життя, особливо у великих містах, змушує нас адаптуватися. В постійному русі та саморозвитку ми забуваємо про звичайні радощі життя.

Спокійно поснідати вдома, посидіти в кав’ярні без телефону та постійного скролінгу новинної стрічки, приносим в жертву здоровий сон на користь роботи.

Це неправильно, ритм життя нон-стоп не може продовжуватися вічно. Якщо твоя проблема в недостатній кількості часу, то рекомендуємо завести щоденник з планом на день.

Це допоможе правильно розподілити свої справи та виділити собі час на відпочинок, який спрямований на відновлення морального та фізичного стану.

Використання ватних паличок для чистки вух

Дехто сприймає чистку вух “вушними” паличками як звичайну гігієнічну процедуру. Намагається якомога глибше прочистити зовнішній слуховий хід, до ідеального стану.

Але насправді сірка захищає шкіру вух від потрапляння води і блокує бактерії, що надходять з навколишнього середовища. Тому ватні палички призначені лише для чистки вушної раковини.

Якщо людина проникає глибше, то є ризик пробиття вушної перепонки та закупорювання сірки, що може призвести навіть до інфекції та втрати слуху.

Лікарі взагалі не рекомендують здійснювати туалет вух частіше одного разу в два тижні.

Наш організм сам виводить зайву сірку під час руху нижньої щелепи. Тому турбуватися про це немає необхідності. Найкраще мити вуха просто водою.

Постійне накопичення речей

Напевно, ти не раз помічав (-ла) , що в кімнаті ніби чисто, але все одно щось тебе дратує. Наприклад, навушники та кілька цукерок на столику. Або ж помітив (-ла), що купа документів не мають лежати на столі, вони там зайві.

Дизайнери називають скупчення різних не гармонійних предметів візуальним шумом.

До нього можна звикнути і це стає непомітно до першого генерального прибирання. Тобі доводиться перекладати речі з місця на місце, але результату прибирання не видно.

Рекомендуємо тобі перебрати всі свої речі та добре подумати, чи все що у тебе є зараз тобі потрібно або знадобиться в майбутньому. Тобі потрібен той чек від кросівок, які ти носиш на дачі? Чи напівмертва рослина на підвіконні?

Такі деталі займають досить багато місця і не залишають його новим речам, що приносять тобі радість.

Регулярниа відсутність сніданків

Найважливіший прийом їжі за цілий день — це сніданок. Саме зранку потрібно задати настрій і набратися енергії на весь день.

Погодься, ніщо так не піднімає настрій зранку, як смачна їжа та трохи чогось солоденького. Відсутність сніданку викликає тягу до нездорової їжі та уповільнення роботи мозку.

Наслідками регулярного пропуску сніданку та хапання будь-якої їжі на ходу стають ще й хвороби шлунку.

Тому варто пам’ятати, що все, що ти робиш сьогодні — обов’язково дасть результат пізніше.

До речі, раніше ми писали про тайм-менеджмент. Буде корисно, глянь.

Фото: Pixabay

Анна Мишей

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.