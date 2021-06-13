Хропіння: чим воно небезпечне і як позбутися проблеми

Як виникає хропіння і чи можна його позбутися.

Ці потужні звуки не дають спати рідним і можуть вказувати на проблеми зі здоров’ям.

Як виникає хропіння? Чим воно небезпечне для здоров’я? Як можна його позбутися?

Читайте у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Чим небезпечне хропіння і чи можна його позбутися

Причини

Послаблення тонусу м’язів глотки є основною причиною виникнення хропіння.

Також неприємні звуки можуть бути симптомами синдрому обструктивного апное або хвороби зупинок дихання уві сні.

Синдром обструктивного апное – це зупинки дихання під час сну, хропіння, надмірна денна сонливість, а також підвищений артеріальний тиск і порушення серцевого ритму.

Ця хвороба провокує виникнення нічних інфарктів та інсультів, може стати причиною раптової смерті уві сні.

Як позбутися хропіння

Зменшити проблему допоможуть такі рекомендації:

Скиньте зайву вагу.

Не куріть та не вживайте алкоголю.

Спіть на боці.

Намагайтеся не їсти за 2 години до сну.

Зверніться до лікаря, щоб переконатися, чи не пошкоджені ваші дихальні шляхи (причинами хропіння може бути неправильний прикус, пошкодження носової перегородки, хронічний риніт тощо).

Не зловживайте самолікуванням

Пам’ятайте, що хропіння дуже часто є вісником хвороби.

Тому сміливо звертайтеся до спеціаліста.

Адже, наприклад, синдром обструктивного апное може вимагати хірургічного втручання або спеціальної терапії для дихальних шляхів.

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