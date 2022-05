Обережно, хвороба Лайма: небезпечна інфекція, яку переносять кліщі

Сезон кліщів якраз у розпалі, попереду чекає ще кілька місяців активного нападу. Ранок у Великому Місті підготував для тебе детальний матеріал про кліщів та хворобу Лайма, яку вони переносять.

Підхопити цих паразитів дуже просто, особливо, якщо ти часто блукаєш лісами, ходиш по траві чи під деревами. А отже кожен із нас знаходиться під загрозою.

І найбільша небезпека – це інфекції, які кліщі переносять. Найпоширеніша – хвороба Лайма.

Хвороба Лайма – передається людині через присмоктування кліщів до шкіри.

Перша фаза активності, сподіваємось, тебе оминула, тож варто готуватись до наступної.

Кліщі частіше появляються в похмуру і холодну погоду. Це варто запам’ятати. Якщо на вулиці жарко – менше ризиків, що ти підцепиш цього паразита.

Перші симптоми проявляються через 5-11 днів після укусу у формі, схожій на грип. Місце укусу напухає, з’являється червоне п’ятно, може відбутися параліч лицевого нерва.

Якщо вчасно не звернутися до лікаря, то це може продовжитися болями в суглобах і виникненням проблем із серцево-судинною системою.

Ця інфекція може привести навіть до інвалідності. Тому, якщо ти побачив у себе вже перші симптоми – не зволікай і мерщій звертайся в лікарню.

Головне фото: Рexels

