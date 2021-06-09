Запаморочливі фото. Астаф’єва показала світлини з відпочинку в Туреччині

Українська модель на співачка Даша Астаф’єва показала звабливі фото з відпустки.

Зараз вона відпочиває в Туреччині і активно ділиться цим у соцмережах.

Тішить прихильників Астаф’єва не лише знімками у купальнику.

Нещодавно зірка опублікувала чорно-біле фото в розфокусі, де позує оголеною.

Все про гілочку, — підписала світлину модель.

Дехто з коментаторів жартівливо запитав, як навести фокус в інстаграмі.

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Нагадаємо, раніше ми писали про пікантні фото Ріанни.

Фото: da_astafieva

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