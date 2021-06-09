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ICTV Ранок 09.06.2021 19:15
09.06.2021 19:15
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Запаморочливі фото. Астаф’єва показала світлини з відпочинку в Туреччині


Українська модель на співачка Даша Астаф’єва показала звабливі фото з відпустки.

Зараз вона відпочиває в Туреччині і активно ділиться цим у соцмережах.

Тішить прихильників Астаф’єва не лише знімками у купальнику.

Також по темі: Даша Астаф'єва стала багатодітною мамою? Поповнення чотирилапого "війська" зірки Неможливо не захопитися. Даша Астаф'єва опублікувала розкішні знімки Даша Астаф'єва про сексуальність, комплекси та сміливих фанатів — інтерв’ю | 33 за 3

Нещодавно зірка опублікувала чорно-біле фото в розфокусі, де позує оголеною.

Все про гілочку, — підписала світлину модель.

астаф'єва фото

Дехто з коментаторів жартівливо запитав, як навести фокус в інстаграмі.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про пікантні фото Ріанни.

Фото: da_astafieva

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Теги: інстаграм зірок, Даша Астафьєва
09.06.2021 19:15



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