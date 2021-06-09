Запаморочливі фото. Астаф’єва показала світлини з відпочинку в Туреччині

Українська модель на співачка Даша Астаф’єва показала звабливі фото з відпустки.
Зараз вона відпочиває в Туреччині і активно ділиться цим у соцмережах.
Тішить прихильників Астаф’єва не лише знімками у купальнику.Також по темі: Даша Астаф'єва стала багатодітною мамою? Поповнення чотирилапого "війська" зірки Неможливо не захопитися. Даша Астаф'єва опублікувала розкішні знімки Даша Астаф'єва про сексуальність, комплекси та сміливих фанатів — інтерв’ю | 33 за 3
Нещодавно зірка опублікувала чорно-біле фото в розфокусі, де позує оголеною.
Все про гілочку, — підписала світлину модель.
Дехто з коментаторів жартівливо запитав, як навести фокус в інстаграмі.
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми писали про пікантні фото Ріанни.
Фото: da_astafieva