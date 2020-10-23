Джанні Родарі: добірка чарівних творів, які обожнюють діти та дорослі

Джанні Родарі — добірка найкращих творів італійського письменника.

Сьогодні, 23 жовтня, на честь сторіччя від дня народження одного з найвидатніших дитячих письменників ХХ століття Джанні Родарі, ми підготували підбірку його найкращих творів.

Джанні Родарі — італійський письменник та журналіст. Найбільше визнання він отримав за дитячі твори, які піднімали гострі соціальні проблеми. Напевно, саме тому вони й були перекладені понад 20-ма мовами світу.

Якщо тобі здається, що раніше не зустрічався(-лась) із казками Радарі, то точно помиляєшся. Саме він є автором усім відомого Чиполліно.

У 1970 році Родарі став першим і єдиним наразі італійцем, який отримав премію Ганса Крістіана Андерсена за письменницьку діяльність. А сьогодні Google присвятив йому свій новий дудл.

Отож, письменник точно вартує твоєї уваги.

Тримай підбірку казочок Джанні Родарі, які зацікавлять не лише дітей, а й дорослих.

Топ-5 творів Джанні Родарі

Пригоди Цибуліно

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Кутепова (@moms.journey) 14 Май 2019 в 7:00 PDT

Казкове оповідання Пригоди цибуліно, написане у 1951 році, на просторах України стало одним із найулюбленіших дитячих оповідань декількох поколінь.

Сюжет:

Основним сюжетом оповідання є боротьба звичайних овочів проти «найкращих» фруктів, таких як Синьйор Помідор, Герцог Мандарин, барон Апельсин та інших.

Під час цих подій Цибуліно з друзями потрапляє, до в’язниці. Організувавши втечу за допомогою кротів, він із друзями очолює повстання овочів, котрі скидають уряд Принца Лимона і виганяють «експлуататорів».

Джельсоміно у Країні брехунів

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Гештальт Психолог (@birstef) 12 Дек 2017 в 1:05 PST

У дитячому творі автор підняв важливе питання: якою ж є ціна правди? Тому, без сумніву, читатимуть діти, а рефлексуватимуть дорослі.

Сюжет:

Хлопчина Джельсоміно від народження наділений незвичайно гучним голосом, здатним руйнувати стіни, але від цього дару — суцільні неприємності. Одного дня Джельсоміно вирушає мандрувати світом у пошуках щастя й потрапляє до фантастичної Країни брехунів.

За наказом короля Джакомоне, колишнього пірата, що разом зі своєю бандою захопив владу, все у цій країні, навіть тварини, зобов’язані постійно брехати.

За допомогою свого дару та нових друзів Джельсоміно викриває короля й повертає в місто правду. Та як саме йому це вдалося?

Граматика фантазії

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Читальная Лампа (@reading_lamp) 4 Авг 2020 в 12:32 PDT

Якщо ти часом плануєш піти у написання дитячої літератури, то не забудь прочитати “Граматику фантазії”. Це своєрідний посібник для дитячих письменників.

Сюжет

У цій книзі автор постає перед читачем не тільки в образі теоретика від літературної творчості, а й великого фантазера. У даному випадку він не просто створює вражаючий текст, а й пояснює як він працює.

Родарі відкриває біном фантазії, розповідає про пристрій дитячої уяви і законах казкового оповідання. Книга ще й про те, що у дорослих є одна сильна сторона, про яку не можна забувати: колись вони самі були дітьми.

Подорож Блакитної Стріли

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Покажу как круто читать книги (@kris_and_books) 11 Мар 2020 в 1:36 PDT

Твір особливий не лише динамічним розвитком подій та цікавою сюжетною лінією, а й своїм підтекстом. Витривалість та наполегливість необхідні для досягнення цілей. І це варто пам’ятати не лише дітям, а й дорослим.

Сюжет:

Іграшковий потяг “Голуба Стріла” та його лялькові пасажири вирушають на пошуки хлопчика на ім’я Франческо. Багато небезпек трапляється на їхньому шляху. Лише завдяки відвазі та бажанню дістатися цілі мандрівникам вдається продовжувати свою подорож.

Які пригоди очікують на Блакитну Стрілу за новим поворотом? Чи знайдуть іграшки хлопчика Франческо?

Джип в телевізорі

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@a.s.i.n.s.i) 23 Окт 2020 в 12:54 PDT



Певні, що назва тебе зацікавила. А сюжет ще незвичніший!

Сюжет:

Так сталося що хлопчик на ім’я Джип потрапив у телевізор.

Як йому повернутися звідти в реальне життя? Адже для цього потрібно, щоб в якийсь момент на всій земній кулі був включений всього лиш один телевізор…

Нагадаємо, раніше ми розповідали про переваги та недоліки електронної книги.

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