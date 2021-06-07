10 популярних сніданків, яких краще уникати (і чим їх замінити)

Що варто їсти на сніданок, а яких продуктів краще уникати? Нутриціолог Анастасія Голобородько назвала 10 популярних сніданків, від яких краще відмовитися.

За її словами, їжа має бути «функціональною». Тобто, смачною, різною, але такою, що працює «на нас».

Запускає дизайн дня для травлення, гормонів і вимикає пошукове поведінка солодкого і провали енергії.

Найчастіша помилка – це відмова від сніданку. Друга за популярністю – недостатньо білка (тваринного і веганського) у сніданках, клітковини і рослинних жирів, – говорить нутриціолог.

Що не варто їсти на сніданок – поради нутриціолога

Солодкі і цукрові злаки, пластівці, медові і сиропні граноли, розплющені зерна в цукрі. Оладки, панкейкі і вафлі. Це калорійно і порожньо по наповненню. Тост із маслом. Хоча б додайте яйце, авокадо, сьомгу і зелень. Покупні мафіни. Бо це цукор + рафіноване борошно + жир. Фруктові соки і фреші. Краще замінити на овочеві соки та зелені смузі домашньього виробництва. Ранкова випічка: круасан, донат, булки. Можна з’їсти міні десерт після повноцінного сніданку або обіду. Підсолоджені і знежирені йогурти, з наповнювачами. Беремо нормальну жирність, ягоди можна додати самостійно. У разі інсулінорезистентності та акне краще вибирати рослинні йогурти без добавок: з коноплі, сої, кеш’ю. Батончики. Фініки, курага, родзинки в міксі з вівсянкою і горіхами потрібні, коли ми піднімаємося на Ельбрус, йдемо навколо Монблану або перепливаємо Босфор. Інакше така кількість фруктози з жиром не потрібна. Перероблене м’ясо. Ковбаси, сосиски, паштети на рафінованій олії – не їжа. Солодкі кавові напої. Капучино з сиропом, фраппе, карамельні мак’ято – триденна доза цукру. Якщо кава – то фільтр, еспресо, джезва в чистому вигляді.

Ідеї корисних сніданків від нутриціолога

Яєчня, салат, оливки, тост або гречка, мигдаль, полуниця.

Омлет зі шпинатом, козячим сиром, 2 види овочів, чорний шоколад.

Кіноа-салат з авокадо, зелень, овочі, оливок, насіння.

Зі вчора запечений батат або картопля, солона сьомга або хамон, огірок, редис, конопляні ядра і листя салату.

Бананові оладки (2 банана + 1яйцо, можна трохи лляного або горіхового борошна) і ягоди

Рол із кукурудзяним коржиком і яєчним салатом всередині: перець, томат, 2-3 відварені яйця, оливки, зелень, гірчиця.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому важливо снідати.

Фото: Pexels

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