Як добре ти знаєш світових політиків — тест

Проходь тест від Ранку у Великому Місті, щоб дізнатись — як добре ти знаєш світових політиків.
То Дональд Трамп забуває про манери поруч з королевою Британії, то президентка Естонії Керсті Кальюлайд презентує Зеленському велосипед.
Міжнародна політика сповнена всіляких курйозів та смішних моментів.
Але слідкувати за нею не лише мега цікаво, але й корисно!Також по темі: Яку книжку почитати наступною – тест Чому Україна досі не в НАТО? Розмова Зеленського зі Столтенбергом Твій ідеальний фільм на вечір – тест
Цікаво, як добре ти знаєш світових політиків?
Тоді проходь тест від Ранку у Великому Місті й перевіряй свої знання.
Нагадаємо, раніше ми публікували тест на знання українських політиків.
Фото: Recep Tayyip Erdoğan, Maia Sandu, Nicolas Sarkozy