Як добре ти знаєш світових політиків — тест

Проходь тест від Ранку у Великому Місті, щоб дізнатись — як добре ти знаєш світових політиків.

То Дональд Трамп забуває про манери поруч з королевою Британії, то президентка Естонії Керсті Кальюлайд презентує Зеленському велосипед.

Міжнародна політика сповнена всіляких курйозів та смішних моментів.

Але слідкувати за нею не лише мега цікаво, але й корисно!

Цікаво, як добре ти знаєш світових політиків?

Тоді проходь тест від Ранку у Великому Місті й перевіряй свої знання.

Нагадаємо, раніше ми публікували тест на знання українських політиків.

Фото: Recep Tayyip Erdoğan, Maia Sandu, Nicolas Sarkozy

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