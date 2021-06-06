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ICTV Ранок 06.06.2021 16:33
06.06.2021 16:33
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Як добре ти знаєш світових політиків — тест


Проходь тест від Ранку у Великому Місті, щоб дізнатись — як добре ти знаєш світових політиків.

То Дональд Трамп забуває про манери поруч з королевою Британії, то президентка Естонії Керсті Кальюлайд презентує Зеленському велосипед.

Міжнародна політика сповнена всіляких курйозів та смішних моментів.

Але слідкувати за нею не лише мега цікаво, але й корисно!

Також по темі: Яку книжку почитати наступною – тест Чому Україна досі не в НАТО? Розмова Зеленського зі Столтенбергом Твій ідеальний фільм на вечір – тест

Цікаво, як добре ти знаєш світових політиків?

Тоді проходь тест від Ранку у Великому Місті й перевіряй свої знання.

Нагадаємо, раніше ми публікували тест на знання українських політиків.

Фото: Recep Tayyip Erdoğan, Maia Sandu, Nicolas Sarkozy

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Теги: політики, тест
06.06.2021 16:33



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