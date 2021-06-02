Фонд гарантування вкладів збільшить суму виплат: коли і на скільки

Як Фонд гарантування вкладів захищає гроші українців у банках

Після шаленого “банкопаду” 2014-2017 років українці бояться довіряти свої гроші банкам, бо ті, мовляв, можуть луснути у будь-який момент.

Утім є державні запобіжники, як Фонд Гарантування вкладів, які можуть убезпечити гроші вкладників.

Скільки сьогодні повертає Фонд гарантування вкладів

Зароблені і відкладені гроші будуть у безпеці! Такої гарантії не дасть жоден банк світу. Навіть найстаріший і швейцарський.

Тому майже в кожній країні створюють спеціальні фонди, які в разі банкрутства банку, зможуть відшкодувати його клієнтам певну гарантовану суму.

В Україні така структура – Фонд Гарантування вкладів.

Як він працює, на собі випробували понад 2 мільйони осіб, яким під час останнього банкопаду 2014-2017 років Фонд відшкодував загалом понад 90 млрд грн.

На сьогодні сума відшкодування Фондом за вкладами для фізичних осіб становить 200 тисяч гривень. І за останні майже 10 років вона не переглядалася.

«Зараз якраз той період, коли це питання назріло і, можливо, перезріло. І тому фонд говорить уже другий чи третій рік поспіль, що суму гарантування треба піднімати. Підвищення суми гарантування це крок для того, щоб дати впевненість людям, що раптом що – вони захищені», – говорить директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут.

На скільки зросте сума виплат

До Верховної Ради подано комплексний законопроект, одним із питань якого стане збільшення суми гарантованих виплат.

«Минулого року рада фінансової стабільності прийняла рішення щодо реструктуризації боргів і підвищення суми гарантування, підготовлений законопроект щодо цього. І в цьому проекті передбачено, що з моменту його підписання президентом сума його гарантування підвищується в 2 рази і становитиме 400 тисяч гривень, а з 1 січня 2023 року – підвищиться ще на 200 тисяч. Тобто вже буде 600», – говорить Світлана Рекрут.

Який борг сьогодні має Фонд гарантування вкладів, хто займається поверненням втрачених активів і на що звертати увагу при виборі банку – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як держава збирається допомогти підприємцям.

Фото: Unsplash

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