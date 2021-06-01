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ICTV Ранок 01.06.2021 10:11
01.06.2021 10:11
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Свято для юних громадян: Україна та світ відзначає День захисту дітей


1 червня Україна та світ традиційно відзначає Міжнародний день захисту дітей.

Не всі знають, як і чому виникло це свято, та які цілі переслідує.

Тому Ранок у Великому Місті вирішив усе детально розповісти.

День захисту дітей: що треба знати?

Історія свята

Традиція святкування Міжнародного дня захисту дітей 1 червня з’явилася у листопаді 1949 року завдяки спеціальній сесії Міжнародної демократичної федерації жінок в Парижі.

Уперше ж відзначався він у 1950 році в 51 країні світу.

Україна долучилась до традиції Указом Президента від 30 травня 1998 року.

Також по темі: Свято для юних громадян: Україна та світ відзначає День захисту дітей З 1 днем літа! Сонячні привітання у прозі, віршах і картинках Вихідні в червні 2021: коли і скільки будуть відпочивати українці

Мало хто знає, що 1 червня також відзначається, проголошений резолюцією 66/292 Генеральної Асамблеї ООН в 2012 році, Всесвітній день батьків.

Адже сами на них покладена найбільша відповідальність за виховання дитини.

батьки і діти фото

Мета і місія

Людство зобов’язане дати дитині найкраще, що воно може дати.

Це і є головною тезою Міжнародного дня захисту дітей.

А також 1 червня — ідеальний привід нагадати дорослим про необхідність дотримання прав дітей:

  • на життя,
  • на свободу думок і віросповідання,
  • на освіту, відпочинок і дозвілля,
  • на захист від фізичного та психологічного насильства,
  • на захист від експлуатації дитячої праці.

Головні символи свята

Офіційним символом Міжнародного дня захисту дітей є особливий прапор.

День захисту дітей фотоЦі фігурки символізують єдність усіх рас і народів і заохочують до миру, братерства і взаєморозуміння між дітьми з усіх куточків земної кулі.

 

Діти — це наше майбутнє.

Тож тільки в умовах захисту прав і свобод дитини можливе формування гуманного і справедливого суспільства.

братерство між дітьми фото

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи вакцинуватимуть дітей від коронавірусу.

Фото: Pexels

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Теги: Діти, День захисту дітей, права
01.06.2021 10:11



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