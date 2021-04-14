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ICTV Ранок 14.04.2021 15:37
14.04.2021 15:37
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Час до психолога? 5 причин звернутися до спеціаліста


Як зрозуміти, що час до психолога.

Кажеш, що тобі не потрібно до психолога?

А Ранок у Великому Місті знає 5 причин, коли все ж варто звернутись до спеціаліста.

Мерщій читай про це у свіжому матеріалі.

Як зрозуміти, що час звернутись до психолога

Перше, що тобі варто усвідомити, що до психолога ходити нормально!

Це не означає, що у тебе є якісь відхилення, чи що до цих спеціалістів ходять лише, коли все погано.

Люди, які регулярно відвідують психолога, можуть легше справлятися з різними ситуаціями, які трапляються на життєвому шляху, краще розуміють свою сутність і знають, як не загнати себе у глухий кут.

А тепер до основних причин звернутися до спеціаліста.

Депресія, стреси і постійний неспокій

Усім потрібно виговоритись.

Іноді ми самі здатні вивести себе із важкого стану, а іноді не можемо розібратися, у чому ж причина.

Тож, якщо у тебе емоційно-напружений стан триває вже досить довго, запишись на консультацію.

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Проблемні або токсичні стосунки

На жаль, стосунки не завжди складаються так, як ми того хочемо.

Відразу може бути романтика, а потім хтось виявиться абьюзером.

Або ж інша ситуація – ти хочеш розриву, але не можеш наважитися, бо думаєте, що сам(-а) не впораєшся. Це стандартна історія, яка легше вирішується у присутності спеціаліста.

Складно знайомитись/спілкуватись із людьми

Якщо ти закриваєшся від інших та від світу, то прийшов час звернутись до психолога.

Адже лише він зможе допомогти тобі знайти причину і рішення цьому.

Ніколи не пізно почати життя з чистого аркуша. Пам’ятай про це!

Ніщо не приносить радості

Більшість людей займаються не тим, про що мріяли.

Можливо, тобі варто змінити роботу, оточення, місце проживання, а головне – знайти у собі сили на це.

Самотужки відновити енергію, яка вже давно пропала, складно. Тому психолог стане тут якраз у нагоді!

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Жалієшся на погану долю

Думаєш, тебе переслідує нещастя?

Це не так, просто ми здатні самі себе “накручувати”. Перестань думати про погане і повір у себе!

Також по темі: Психологиня про впевненість у собі: чому багатьом її бракує і що з цим робити Як правильно спілкуватися з підлітками: поради психолога Як розібратися в собі: ТОП-5 книг по психології

Складно жити щасливо, коли ти не можеш добре спати, не насолоджуєшся життям, коли не влаштовує робота і тривожать стосунки!

Не намагайся все у собі тримати: відпускай, пробуй, спілкуйся і вір у свої безмежні можливості.

Тепер ти знаєш, у яких випадках потрібно обов’язково звертатися до психолога.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як почати життя з чистого аркуша.

Фото: Unsplash

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Теги: життя, психолог, стосунки
14.04.2021 15:37



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