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ICTV Ранок 28.05.2021 17:13
28.05.2021 17:13
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Найстаріший Форд та перший Запорожець: фестиваль раритетних авто Old Car Land 2021 у Києві


У Києві проходить 12-й фестиваль ретро машин Old Car 12-й 2021. Він проходить з 28 по 30 травня у музеї авіації.

Під залізними крилами розмістилися сотні вінтажних машин. 

Ранок у Великому Місті відвідав відкриття фестивалю і готовий розповісти усе найцікавіше.

Citroen DS 23

Організатори – Володимир Мукан та Павло Лазоренко – ознайомили відвідувачів із програмою фестивалю.

Протягом трьох днів відбуватимуться конкурси водійської майстерності на старовинних автомобілях, покази моди початку й середини XX століття, раллі на класичних транспортних засобах, змагання екіпажів у відтворенні різних епох.

Також презентували низку автомобілів представницького класу.

Окрім легкових автомобілів, на фестивалі можна побачити вантажівки, автобуси, мотоцикли  і велосипеди.

– Яка найдорожча й найдешевша машина – це традиційне питання, – розповідає Павло Лазоренко.

Складно оцінити автомобіль, тому що, скажімо, ціну розуміє для себе тільки власник.

– Навіть “Запорожець” можна продавати за $300, можна й за 15 тисяч. Не можу однозначно відповісти, – зазначає засновник фестивалю.

– Із чого взагалі формується вартість ретро авто? Якщо машина випущена, скажімо, 70 чи 100 років тому і вона має повністю аутентичний вигляд, то в неї буде висока ціна.

Якщо машина має перші цифри порядкового номеру випуску, наприклад, як у нас є “Запорожець” із номером кузова 185, то її ціна стає ще вищою.

Якщо на цій машині їздила відома людина, наприклад, у нас є “ЗИЛ”, на якому їздив Щербицький – значить вартість стає ще вищою. І якщо експерти ретро-справи бачать, що кожен ґвинтик оригінальний – це також підвищує вартість, – розповідає Володимир Мукан.

Автомобілі

Найстарішим автомобілем фестивалю є Ford T 1912 року. Його привезли в Київ за сотні кілометрів.

Саме з цього авто розпочалось конвеєрне виробництво. Планується його презентаційний виїзд та запуск двигуна.

Ford T 1912

Кабріолет Rolls-Royce Corniche |||, який випускався з 1989 по 1993 роки. Загалом було складено лише 452 таких авто. Автомобіль приїхав із Японії.

Автомобіль зазнав косметичної реставрації з ремонтом підвіски та механізму підіймання даху. Також було оновлено ЛФП кузова.

Rolls-Royce Corniche III

“Волга” ГАЗ-3102, яку свого часу створили суто для радянської партійної номенклатури. У вільному продажу її не було. Навіть директори підприємств не могли собі дозволити цю “ластівку”.

Сьогодні знайти таку “Волгу” в оригінальному стані доволі складно, – каже засновник Old Car Land Павло Лозовенко.

На фестивалі можна побачити “Bentley”, що належало оточенню американського президента Кеннеді та улюблений “Ford” 1950-х Мерлін Монро такого ж кольору, який був у неї.

Є найстаріший у світі “Запорожець”, він зроблений у перші дні випуску.

Мототехніка

Україна була однією з найбільших виробників мото- та велотехніки.

Old Car Fest вирішив зібрати та розповісти всім, яку техніку виробляли наші підприємства.

Легковий мотоцикл КМЗ К-1Б “Киянин” був копією німецкього мотоциклу Wanderer SP-1. Загалом було виготовлено близько 30 тис. од.

КМЗ К-1Б Киянин

ЛМЗ 2.158С “Верховина-Спорт” 1980 р.в. – перший радянський мокік у стилі “ендуро”, який відображав наймодніші тенденції цих часів.

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Атмосфера

На відкриття фестивалю завітали близько сотні людей, багато сімей з дітьми. Татусі розповідали своїм синам та донькам про автомобілі, роздивлялися не тільки зовні, а й зазирали під капот.

Кілька відвідувачів Old Car Land настільки прониклися духом ретро, що спеціально підібрали образи відповідно до епохи.

Організатори розповіли, якщо ти прийдеш одягнений у цьому стилі, то вхід для тебе буде безкоштовний.

ретро одяг

Відвідувачі заходу на питання: “Як вам фестиваль?” одноголосно відповідають, що їм усе подобається і вони у захваті від представлених автомобілів.

На території працює фуд-корт, магазинчик сувенірів та продаються предмети старовинної техніки: від патефонів та радіоприймачів до запчастин автомобілів.

Для дітей проводять змагання на педальних машинках, а для найменших – організовано дитячу зону.

Встигни відвідати цей фестиваль, ти зможеш поєднати екскурсію авіаційним музеєм та подивитися на старовинні автомобілі.

Час роботи: з 10:00 до 20:00

Локація: вул. Медова, 1 (Державний музей авіації)

Нагадаємо, що раніше ми писали про шахрайську схему “Вітаємо, ви виграли автомобіль”.

Богдана Макалюк, Мар’яна Ткаліч, Дарина Сіраш

Фото: Мар’яна Ткаліч

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Теги: Old Car Land, авто
28.05.2021 17:13



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