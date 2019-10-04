Вінтажні авто та покази ретро-моди: у Києві стартував фестиваль Old Car Land – Фото

У Києві розпочався найбільший технічний фестиваль України Old Car Land. З 4 по 6 жовтня на території Музею авіації можна побачити понад 800 вінтажних авто.

Найстарішим машинам-учасникам – понад 80 років, і майже всі воні – досі на ходу. Більшість авто відреставровані з точністю до оригіналу. А деякі взагалі постають перед відвідувачами в первинному вигляді.

Легендарний Ford T, більш відомий як Жестянка Ліззі, – найстарший автомобіль на цій фестивалі Old Car Land. Його виготовили ще у 1923 році.

Це перша модель Ford, яку було виготовлено на конвеєрі. Тож саме з неї починався масовий американський автопром!

У ті часи люксова версія коштувала 350 доларів, втім тоді це були великі гроші.

Потужність Ford T – 20 кінських сил. Їздило таке авто на бензині марки А-66. А щоб завести його, треба було покрутити ручку на бампері, а вже потім – сідати в кабіну.

Екземпляр, представлений на виставці, має «рідну» резину та на колеса дерев’яних спицях. І звісно ж, чорний колір. І це не просто так.

Колір авто може бути будь-яким, за умови, що він чорний, – говорив легендарний винахідник і власник автозаводу Генрі Форд.

Та вже у 1925 році на зміну Ford T прийшла вдосконалена модель Ford А. Вона мала сучасніший дизайн та вдвічі потужніший двигун на 40 кінських сил.

Екземпляр, що експонується на Old Car Land, на ходу і сьогодні – ось уже 94 роки!

А ця красуня зроблена руками… українських школярів!

У це важко повірити, але 12-14-річні підлітки, що відвідували харківський автомотогурток Клуб вічного пошуку в 1970-х, власноруч створювали ось такі прототипи автомобілів.

Керував процесом талановитий педагог і винахідник Валерій Тарнуха.

Ідейним натхненником моделі ГАЗ-А став легендарний Форд А. Придивись, ці авто і справді дуже схожі.

Родзинкою цьогорічного заходу стали американські автомобілі 50-70-х років. Серед них Cadillac Fleetwood 1959 року, Cadillac DeVille 1966 року, Plymouth Cuda 1971 року та інші рідкісні моделі.

Ціла алея присвячена легендам радянського автопрому.

На фестивалі можна побачити Вінтажні Побєди, Москвичі, Жигулі, Запорожці – як звичні нам, так і ті, що бачили лише наші дідусі.

Ось такий яскравий автобус колись колесив вулицями української столиці.

Фестиваль об’єднує сотні ретроавтомобілістів і тисячі любителів такої краси. Завдяки йому люди пізнають автомобільну історію, адже в нас велика експозиція машин, з яких розпочинався автопром. Наш захід – це не тільки статична виставка. П’ятого жовтня пройде ретроралі. Близько 20 одиниць транспортних засобів проїдуть Києвом, де на них зможуть подивитися всі охочі абсолютно безкоштовно, – розповів засновник Old Car Land Павло Лозовенко.

На фестивалі можна не лише побачити вантажні авто, але й поринути в історію.

Зокрема, подивитись реконструкцію боїв часів Другої світової війни, історичний матч регбі 1940-х років та та колекції одягу 1930-х, 50-х та 70-х років.

Цікаво що, потрапити на Old Car Land можна і безкоштовно. Задля цього варто зареєструватися на сайти фестивалю та прийти одягненим у ретро стилі.

Ще більше фото дивись нижче у фотогалереї.



































Вінтажні авто та покази ретро-моди: у Києві стартував фестиваль Old Car Land – Фото / 18 фотографій

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як купити авто з Америки і не пошитися в дурні.

Аліна Литвиненко

Фото: Алла Гичка

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