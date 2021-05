Справжня богиня з очима кішки. Секрети краси Аріани Ґранде

Їй лише 27, а вона вже встигла підкорити мільйони сердець по всьому світі.

Окрім неймовірних вокальних даних, Аріану Ґранде природа наділила ще й неабиякою красою та харизмою.

Коли спостерігаєш за ними, то практично не сумніваєшся у тому, що “Бог і справді є жінкою”, як співає Аріана в одному з хітів.

До речі, поп-зірка на днях вийшла заміж за Далтона Гомеса.

І навіть на “скромному, приватному” весіллі виглядала неперевршенно.

Як це вдається Ґранде, і в чому секрет її краси?

Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

Секрети краси Аріани Ґранде

Веганська дієта

Американський чізбургер чи італійський боленьєзе? Як би сказала, сама зірка — thank you, next.

Річ у тому, що Аріана Ґранде зовсім не їсть м’яса.

Не лише з любові до тварин.

Співачка вірить — рослинний раціон ладен продовжити життя.

Спорт

Напевно, все ж не тільки через вегетаріанство, Аріана Ґранде може похизуватися ідеальними параметрами.

Окрім водного балансу, без якого зірка себе зовсім не уявляє, вона ще й регулярно займається спортом.

Пробіжка чи прогулянка, табата чи фітнес — що б не обрала співачка, все ж має пройти обов’язкових 12 тисяч кроків за день.

Догляд за шкірою

Якою б втомленою не була Аріана Ґранде, вона ніколи не засне нафарбованою.

І це одне з головних пояснень, чому її шкіра виглядає настільки довершенно.

Також зірка любить зволожувати обличчя, тіло та волосся.

А робить вона це звичайною кокосовою олією, яка може знайтись чи не на кожній кухні.

Унікальний стиль

Аріану Ґранде ніколи не поплутаєш з іншими.

Бо минатимуть роки, а вона завжди буде дотримуватись своїх улюблених варіантів мейку та зачіски.

Саме вони і складають унікальний та неповторний стиль зірки.

Ефект котячих очей співачка запозичила у своїх ікон краси — мами та Мел Бі з групи Spice Girls.

А високий кінський хвіст, за словами Аріани, просто робить її щасливою.

Бути собою

Не слухайте жодних трендів і завжди залишатися собо.

Таке ставлення до будь-яких тенденцій висловила якось Аріана Ґранде.

І закликала до цього і всіх решта:

Модно це чи ні, просто будь собою! Це найкраще, що ти можеш зробити.

І не дивно, адже краса — у індивідуальності. А вона в кожного унікальна…

Фото: arianagrande

