Справжня богиня з очима кішки. Секрети краси Аріани Ґранде

Їй лише 27, а вона вже встигла підкорити мільйони сердець по всьому світі.
Окрім неймовірних вокальних даних, Аріану Ґранде природа наділила ще й неабиякою красою та харизмою.
Коли спостерігаєш за ними, то практично не сумніваєшся у тому, що “Бог і справді є жінкою”, як співає Аріана в одному з хітів.Також по темі: Лимон та авокадо: секрети краси Кемерон Діас Секрети краси кореянок: як зберегти молодість на довгі роки Секрети краси Дженніфер Лопес: як ідеально виглядати в 51
До речі, поп-зірка на днях вийшла заміж за Далтона Гомеса.
І навіть на “скромному, приватному” весіллі виглядала неперевршенно.
Як це вдається Ґранде, і в чому секрет її краси?
Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.
Секрети краси Аріани Ґранде
Веганська дієта
Американський чізбургер чи італійський боленьєзе? Як би сказала, сама зірка — thank you, next.
Річ у тому, що Аріана Ґранде зовсім не їсть м’яса.
Не лише з любові до тварин.
Співачка вірить — рослинний раціон ладен продовжити життя.
Спорт
Напевно, все ж не тільки через вегетаріанство, Аріана Ґранде може похизуватися ідеальними параметрами.
Окрім водного балансу, без якого зірка себе зовсім не уявляє, вона ще й регулярно займається спортом.
Пробіжка чи прогулянка, табата чи фітнес — що б не обрала співачка, все ж має пройти обов’язкових 12 тисяч кроків за день.
Догляд за шкірою
Якою б втомленою не була Аріана Ґранде, вона ніколи не засне нафарбованою.
І це одне з головних пояснень, чому її шкіра виглядає настільки довершенно.
Також зірка любить зволожувати обличчя, тіло та волосся.
А робить вона це звичайною кокосовою олією, яка може знайтись чи не на кожній кухні.
Унікальний стиль
Аріану Ґранде ніколи не поплутаєш з іншими.
Бо минатимуть роки, а вона завжди буде дотримуватись своїх улюблених варіантів мейку та зачіски.
Саме вони і складають унікальний та неповторний стиль зірки.
Ефект котячих очей співачка запозичила у своїх ікон краси — мами та Мел Бі з групи Spice Girls.
А високий кінський хвіст, за словами Аріани, просто робить її щасливою.
Бути собою
Не слухайте жодних трендів і завжди залишатися собо.
Таке ставлення до будь-яких тенденцій висловила якось Аріана Ґранде.
І закликала до цього і всіх решта:
Модно це чи ні, просто будь собою! Це найкраще, що ти можеш зробити.
І не дивно, адже краса — у індивідуальності. А вона в кожного унікальна…
Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Дуа Ліпи.
Фото: arianagrande