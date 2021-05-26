Календар стрижок на червень 2021: сприятливі та несприятливі дати

Календар стрижок на червень 2021 року підкаже тобі, на коли записатися в салон краси чи барбершоп.

То в які дні краще стригти волосся у червні?

Ранок у Великому Місті зібрав список сприятливих та несприятливих дат для зміни зачіски.

Найбільш сприятливі дні для стрижки у червні 2021

1, 7, 14-16, 19, 21-23 червня.

Детальний календар стрижок на червень 2021

1 червня: Надзвичайно вдалий час для стрижки волосся. Ти зможеш не лише освіжити зачіску, але й притягнути до себе удачу. День підходить як для зовнішнього, так і для внутрішнього оновлення.

7 червня: Чудовий день для експериментів із волоссям. Ти можеш робити все, на що давно не наважуєшся – результат тебе порадує. А локони після стрижки стане міцними і блискучими.

14-16 червня: Якщо вибереш одну з цих дат, волосся почне активніше рости і менше розшаровуватися на кінчиках. Тому плануй стрижку на цей період, якщо мрієш про довгі та міцні локони. А от якщо твоя мета – довше зберегти форму після стрижки, краще записатися до салону на інший день.

19 червня: Стрижка в цей день допоможе покращити стан локонів та спритяиме кар`єрному успіху. А от кардинально змінювати колір волосся сьогодні не рекомендується.

22-23 червня: Будь-які маніпуляції з волоссям піднімуть тобі настрій та життєвий тонус. Зачіска довго триматиме форму, а кінчики будуть менше сіктися.

Несприятливі дні для стрижки у червні 2021

14, 13, 18, 27, 30 червня.

Усі інші дні червня, не зазначені в переліку сприятливих та несприятливих дат, є нейтральними для походу до перукарні.

Календар стрижок на червень 2021

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як підстригти чоловіка вдома самостійно.

Фото: Pexels

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