Путіну таки дадуть добудувати Північний потік-2? Чому США відмовились від санкцій

Адміністрація президента США Джо Байдена відмовляється від продовження санкцій проти компаній, які будують російський газогін Північний потік-2. Американці пояснюють своє рішення національними інтересами.

Цікаво, що згортання санкцій співпало з переговорами держсекретаря Ентоні Блінкена з міністром закордонним справ Росії Сергієм Лавровим.

То невже США відвернулись від України?

І так, і ні. Експерти кажуть, в тому, що Америка втратила прямий інтерес до будівництва Північного потоку-2, немає нічого дивного. Кількарічні гучні заяви і накладання санкцій можна пояснити тим, що минула республіканська адміністрація Дональда Трампа завжди лобіювала енергетичну і нафтогазову промисловість.

Саме тому вони відстоювали припинення будівництва Північного потоку-2 аби самим постачати скраплений газ у Європу.

З приходом нової адміністрації демократа Джо Байдена ситуація змінилася.

Демократичну партію традиційно підтримує скоріше Уолл-Стріт, ніж енергетики. Тому питання перестало бути таким важливим. Зате на поступки з санкцій щодо Північного потоку-2 можна виторгувати вчинки у відповідь Німеччини, Австрії, відповідно, у ЄС в цілому і у Росії, – вважає політолог Кирило Сазонов.

З іншого боку, на думку деяких експертів, збоку адміністрації Байдена наївно думати, що загравання у питанні Північного потоку-2 укріплять відносини між державами.

Новини про припинення санкцій проти Північного потоку-2 із захватом сприйняли як у Кремлі так і в Берліні. А міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас виступив з одою про початок відновлення чудових відносин зі Сполученими Штатами.

У Вашингтоні ж ці новини навпаки – зустріли із розчаруванням. Питання «Північного потоку-2» було одним із небагатьох, у яких демократи і республіканці грали спільно. Голови обох партій у Сенаті вже виступили із заяви засудження і закликом переглянути рішення Держдепу. На думку експертів, згортання санкцій зіграє на руку лише Путіну.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому МВФ не дав транш Україні.

Фото: Президент России

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