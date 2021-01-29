З бідняка – у президенти: непростий шлях Джо Байдена до омріяної посади

Шлях Джо Байдена до посади президента США.

Майже пів століття Джо Байден йшов до своєї заповітної мрії – очолити наймогутнішу державу у світі.

І врешті це сталося.

Прослуживши 36 років в Сенаті США та 8 років на посаді віце-президента Барака Обами, Джозеф Робінеетт Байден молодший таки став 46 президентом Сполучених Штатів Америки.

За свою довгу кар’єру у Вашингтоні Джо Байден пережив чимало злетів і падінь.

Але як новий глава Білого дому від малого хлопця, якого цькували в школі, дійшов до першої людини у США?

Дитинство Байдена

Байден народився і виріс у місті Скрентон, Пенсільванія у 1942 році.

Політолог-американіст Пітер Залмаєв розповів, що і по батьковій, і по маминій лінії Джо Байден є американцем ірландського походження.

Його предки були сенаторами або просто дуже заможними людьми.

Свого часу навіть батько Байдена був успішним бізнесменом, допоки не прийшли фінансові негаразди. Тому Джо ріс у досить скромному середовищі, — каже Залмаєв.

У своїх мемуарах за 2008 рік Байден пише про своє коріння робочого класу і згадує, що в дитинстві його цькували у школі.

Будучи дитиною, Джо Байден сильно затинався.

Навіть вчителька-черниця – називала його «пан Ба-ба-ба-Байден», допоки мати Джозефа не пригрозила їй за такого роду глузування.

Аналітик “Інтерн’юз-Україна” Владислав Фарапонов каже:

Такого роду челенджі супроводжували Байдена все життя.

Нині ж президент США чудово володіє ораторським мистецтвом.

Він подолав заїкання, читаючи перед дзеркалом ірландські вірші.

Політична кар’єра Байдена

Розпочалась кар’єра нинішнього президента США у 1972 році.

Коли Джо Байдену було всього 29, він став одним із наймолодших сенаторів за всю історію.

Однак трагедія вдарила по Байдену ще до того, як він склав присягу.

Його дружина та 13-місячна донька загинули в автокатастрофі, а двоє синів потрапили у лікарню.

Подібні приклади у житті Байдена, лягають у канву такого політика, який вистраждав свою перемогу в буквальному сенсі слова, — вважає Владислав Фрапонов.

Шлях до президентства

За всю кар’єру Байден тричі балотувався у президенти.

Перша спроба очолити США була у 1987 році.

Більше того, він стартував як один з фаворитів у Демократичній партії.

Однак тоді його передвиборча кампанія зазнала краху через скандал з промовою.

Під час свого виступу Байден цитував лідера Лейбористської партії Великобританії Ніла Кіннока без наведення авторства.

Джо Байдена викрили в непоодиноких випадках плагіату, а також перебільшуванні своїх академічних успіхів, — розповідає Пітер Залмаєв.

Істрія із Анітою Хіл добряче попсувала йому імідж.

Це жінка, яка давала свідчення в слуханнях по затвердженню на пост члена верховного суду – пана Кларенса Томаса. Вона тоді звинувачувала його у сексуальних домаганнях.

Джо Байден, який очолював ці слухання, відкинув усі звинувачення у сторону Томаса і не хотів навіть вислухати жінку.

Були й інші епізоди у політичній карєрі, які загрожували зіпсувати його президентську кампанію, наприклад підтримання воєнного вторгення у Ірак.

Та експерти кажуть, що за частину рішень, які він приймав за свою політичну кар’єру, Джо Байден таки розкаявся.

І більше того, саме це і не скинуло його зі шляху до мети – президентської посади.

Наступна спроба очолити Білий дім була у 2008 році.

Та його президентська кампанія так і не набрала обертів, і він знявся з участі у виборах.

Замість цього він став віце-президентом кандидата Барака Обами й відігравав активну роль в його адміністрації.

У 2016 Байден теж планував балотуватися у президенти. І таке рішення було дуже логічним.

Попередні 8 років у статусі віце-президента Барака Обами Байден мав хороші рейтинги.

Однак він передумав. Через чергову особисту втрату. У віці 46 років від раку мозку помер його син.

У 2020 році Байден втретє боровся за президентське крісло й виграв у цій битві у Дональда Трампа.

Експерти кажуть, що запорукою перемоги, став не лише величезний багаж політичного досвіду, спроби і помилки, але й особисті якості Байдена.

Які саме? І чи здатні вони врятувати “душу” Америки, як і обіцяв Джо Байден?

Дивіться у відео.

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Фото: The White House

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