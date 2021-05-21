Кемерон Діас розмішили інтернет своїм відео з вином

Американська акторка Кемерон Діас почала займатися виноробством і відкрила власний магазин вина.

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А днями зірка повеселила Instagram своїм відео, де вона під веселу музику відкриває пляшки з вином.

Відео зібрало вже більше 2,7 млн переглядів.

Це навіть стало своєрідним флешмобом. користувачі монтують схоже відео і відзначають Кемерон Діас.

Певне, так Кемерон нагадувала усім, що п’ятниця.

– Просто красунечка…знайшла спосіб не сумувати, навіть якщо дощ за вікном, – каже наша блогерка Тетяна Бродська.

А більше про життя зірок у соціальних мережах дивіться у її блозі для Ранку у Велиокму Місті.

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