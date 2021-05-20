Секрети краси Дженніфер Лопес: як ідеально виглядати в 51

Секрети краси Дженніфер Лопес – як у зірки виходить ідеально виглядати, коли тобі 51.

Якщо тобі доводилося підбирати підборіддя з підлоги щоразу, коли бачиш ідеальне тіло Дженніфер Лопес, то ти не самотній.

І хоча ми давно вже захоплюємося фігурою Джей Ло, ще більше вражені тим, що зірці — 51!

Ранок у Великому Місті вирішив зібрати секрети Дженніфер Лопес. Ми розповімо, які дієти використовує знаменитість та які вправи робить для того, щоб так виглядати.

Дженніфер розповідає, що її тіло – це не результат генетики чи звичайного пілатесу. Щоб мати такі форми, зірка дотримується правильного харчування, багато танцює та систематично займається спортом.

Секрети краси Дженніфер Лопес

Водний баланс

Тіло завжди має бути добре зволоженим.

– Вживання великої кількості води, особливо перед тренуванням, може допомогти отримати більший ефект, – розповідає Лопес.

Крім того, зірка п’є воду одразу після тренування і дає тілу добре відпочити після вправ, щоб наступного дня знову мати багато енергії для спорту.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 25 Май 2019 в 6:05 PDT

Ніякого кофеїну і алкоголю!

Дженніфер Лопес уже багато років п’є каву лише без кофеїну.

За рекомендацією дієтолога Хайлі Помрой, Лопес також припинила вживати алкоголь.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 16 Сен 2018 в 7:46 PDT

Правильне харчування

Коли йдеться про дієту, Лопес досить сувора. Вона їсть лише корисну їжу, без домішок чи зайвої обробки.

– Я суворо слідкую за їжею Дженніфер, бо вона потребує багато енергії для своєї діяльності. Тож усе органічне, з балансом високоякісних білків і великою кількістю поживних речовин, і обов’язково всі продукти мають бути свіжими , – сказала її тренер Трейсі Андерсон.

Для перекусів зірка обирає фрукти і овочі та ніколи не дає собі їсти чіпси чи інші шкідливі снеки.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 29 Янв 2019 в 2:23 PST

Регулярні тренування



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 7 Июл 2018 в 2:38 PDT

Навіть коли дуже важко або немає настрою – Джей Ло не пропускає тренувань. І точно може сказати, що після вправ настрій стає кращим.

Зірка займається кардіо 3-4 рази на тиждень. Спорт – це частина життя, яка робить її щасливішою.

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До того ж, Лопес багато танцює – завжди і всюди. Це може бути кілька годин тренування в танцювальному залі чи просто веселощі з дітьми вдома під запальну музику.

– Я не люблю відкладати на потім, роблю все за розкладом та викладаюся завжди на 100%, – зізнається жінка.

– Коли я у Нью-Йорку, працюю з Девідом Кіршем – він є дивовижним тренером. Коли я в Лос-Анджелесі – працюю з Трейсі Андерсон. Мені подобається баланс, який вони дають мені. Два абсолютно різних підходи, але мені подобається міксувати, – додає зірка.

Челендж від Джей Ло

Дженніфер Лопес зі своїм нареченим Алексом Родрігесом розпочали челендж “10 днів без солодкого і щоденний спорт”.

Вони закликали багатьох зірок і всіх підписників приєднатися до них, щоб побачити, як змінюється тіло та покращується зовнішність і самопочуття.

Приєднуйтесь і ставайте краще разом із зірками!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 23 Янв 2019 в 2:55 PST

Нагадаємо, ми розповідали, як Дженніфер Лопес станцювала на пілоні.

Фото: jlo

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