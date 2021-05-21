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ICTV Ранок 21.05.2021 15:34
21.05.2021 15:34
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Календар стрижок на травень 2021: сприятливі та несприятливі дати


Календар стрижок на травень 2021 року підкаже тобі, на коли записатися в перукарню чи барбершоп.

То коли краще стригти волосся у травні?

Ранок у Великому Місті зібрав список сприятливих та несприятливих дат для зміни зачіски.

Найбільш сприятливі дні для стрижки у травні 2021

2-3, 12-13, 18, 22, 28 травня.

Детальний календар стрижок на травень 2021 

2-3 травня: Стрижка в ці дні пройде дуже комфортно, а результат у дзеркалі тебе порадує. Волосся довго триматиме форму, буде менше сіктися та стане густішим.

12-13 травня: Зміна зачіски в цей період прискорить ріст волосся і позитивно скажеться на стані твого здоров’я. А якщо експериментувати з формою та кольором волосся – отримаєш потужний заряд енергії та натхнення.

18 травня: Стрижка допоможе не лише покращити стан локонів, але й спритяиме кар`єрному успіху.

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22 травня: День підходить для того, щоб зробити зробити акуратну класичну зачіску. Вона захистить тебе від агресивної енергії ззовні. А от для сміливих експериментів бажано обрати інший час.

28 травня: А от сьогодні можеш втілювати в життя найшаленіші ідеї! Сміливо роби ультрамодну екстравагантну зачіску – ти про неї не пошкодуєш.

Несприятливі дні для стрижки у травні 2021:

6, 7, 9,17, 27, 30 травня.

Усі інші дні травня, не зазначені у списку сприятливих та несприятливих дат, є нейтральними для походу в салон краси.

Календар стрижок на травень 2021

Календар стрижок на травень 2021

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні стрижки на весну 2021.

Фото: Pexels

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Теги: місячний календар, стрижка
21.05.2021 15:34



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